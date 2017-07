Forellenkwekerij kan fluiten naar Brabantse miljoenen

Kuba meent dat het bedrijf door het in 2010 weghalen van de verharding op een bosweg van het nabij de Ronde Bleek gelegen bedrijf naar de openbare weg tot enorme schade heeft geleid. Immers, door de “ontharding” kon het bedrijf niet langer met zware 40-tonners zand uit de forellenvijver weghalen, waardoor deze te klein bleef en niet opleverde wat Kuba ervan had gehoopt.

Verharding

Volgens de Raad van State maakte het besluit van de gemeente Someren om de verharding weg te halen weinig uit. Want op de aansluitende verharde wegen, zoals de Ronde Bleek het Peelven, gold al langer een verbod om met zware vrachtwagens te rijden. Op die wegen gold voor vrachtwagens eveneens een beperking tot maximaal 4,8 ton aslast.

Verder heeft Kuba niet hard gemaakt dat het nog via een eventueel verhard pad van een andere grondeigenaar de hoofdweg had kunnen bereiken. Die eigenaar had de toestemming om van dat pad gebruik te maken immers zelf ingetrokken.