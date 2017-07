Fort Oranje: arbeidsmigranten maandag verwijderd

Vooral de laatste zin viel bij bewoner Jerry koud op z’n dak. Hij is een van de weinige niet-arbeidsmigranten op het veldje en woont sinds anderhalf jaar op de camping. ,,Ik woon hier samen met m’n vriendin en m’n honden. Deze brief zat vanmiddag op m’n caravan geplakt’’, zegt hij terwijl hij de brief van de gemeente openvouwt. Dat de camping zou sluiten wist hij, maar dat hij zo snel weg zou moeten had hij niet verwacht. ,,Ik dacht dat ik nog een jaar de tijd had en dat ze me zouden helpen. Waar moet ik naartoe? Ik werk als zelfstandige in de beveiliging. Geld heb ik wel, maar een huis is moeilijk. Als ik zeg dat ik van Fort Oranje kom, is het gelijk klaar.’’