'Fort Oranje en andere probleemcampings schadelijk voor Brabant'

Hij roept gemeenten op hun regels te handhaven en ondernemers roept hij op te zorgen voor goede bedrijven, 'want dáár komen toeristen op af'.

Volgens Van Disseldorp telt Brabant, maar ook de gemeente Zundert, meer campings met een vergelijkbare problematiek zoals die speelt op Fort Oranje, al is de situatie daar minder ernstig dan aan de Bredaseweg het geval is. "Dat Zundert meer van dergelijke campings telt komt omdat Zundert een gemeente was, waar men in het verleden wel regels stelde, maar ze niet handhaafde", is zijn verklaring.

Quote Zundert stelde in het verleden wel regels, maar ze handhaafde ze niet Arthur van Disseldorp. regiomanager Recron

En dat is precies wat moet gebeuren, vindt Van Disseldorp, die als regiomanager vier maanden geleden de overstap maakte van Zeeland naar Brabant. Brabant telt ongeveer tweehonderd campings en bij een stuk of vijf, zes, is sprake van problemen, weet Van Disseldorp. "Regels worden er niet nageleefd. Zo wordt er permanent gewoond op plaatsen waar dat niet mag en worden bijvoorbeeld milieu- en brandveiligheidsregels genegeerd. Als je die regels stelt, moet je ze ook handhaven."

Negatieve publiciteit

Volgens Van Disseldorp is het probleem ook veroorzaakt door een teveel aan campings in de provincie: "Als toeristen wegblijven kun je als eigenaar sluiten, maar ook op zoek gaan naar een ander verdienmodel, zoals de heer Engel heeft gedaan. Van wie je veel kunt zeggen, maar niét dat het een recreatieondernemer is."

En al dat gedoe op die paar probleemcampings en de negatieve publiciteit die dat met zich meebrengt heeft volgens Van Disseldorp zijn weerslag op andere bedrijven. "Op goede, vijf sterrencampings bijvoorbeeld, waarvan we er in Brabant veel hebben. Als je nu buiten de regio vertelt dat je in Brabant gaat kamperen wordt er misprijzend gezegd: 'Oh? Fort Oranje? Dat is kwalijk voor de sector als geheel."

Quote Als je buiten de regio zegt dat je in Brabant gaat kamperen, wordt misprijzend gereageerd Arthur van Disseldorp, regiomanager Recron