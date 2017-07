RIJSBERGEN - De slagboom bij de ingang van camping Fort Oranje is niet automatisch. Er is spierkracht voor nodig om hem open en dicht te doen. En dus wisselen agent en beveiliger elkaar af met het duwen op het contragewicht.

Dat moet wel, want het is een komen en gaan van mensen. Op fietsen, scooters en in auto’s met kentekens uit heel Europa. Roemenië, Bulgarije, Polen, Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk. Hier en daar prijkt een sticker op de ruit van een ander land dan dat van het kenteken. Meer één kan Europa niet worden.

Drukker

Het is drukker dan een maand geleden, zo vlak voor Zundert de scepter overnam van eigenaar Cees Engel en zijn zoon Jan. Beiden hebben een gebiedsverbod gekregen. Als ze zich vertonen op of in de omgeving van de camping worden ze door de politie aangehouden.

Een rondgang over het campingterrein met Louise Schneider van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en expert-wijkagent Rob Verhoeven leert dat Fort Oranje in een maand tijd van desolaat naar desolater is gegaan. Nog steeds is het er een puinhoop.

Vervallen optrekjes

Meerdere caravans en chalets zijn al door de gemeente Zundert van het terrein gehaald. Hier en daar vallen er dus gaten tussen de vaak zwaar vervallen optrekjes. De voorzieningen, zoals het zwembad en de supermarkt, zijn buiten gebruik gesteld. De speeltoestellen bij de ingang zijn niet langer toegankelijk voor de kinderen. Het jonge grut fietst en rent door de ‘lanen’ van het campingterrein.

Ondanks de zichtbaar toegenomen drukte is er geen sprake van ernstige incidenten. Verhoeven: “De politie is de hele dag met vijf tot tien agenten aanwezig. Dat helpt. Veel mensen zijn er blij mee. Nee, niet allemaal. In ieder geval is het rustig op de camping.”

Sloppenwijken

We struikelen al lopend over een onopvallende verkeersdrempel. In dat opzicht is Fort Oranje een gewone camping. Maar een blik op de optrekjes is genoeg om het bezoek wakker te schudden.



Het doet denken aan een Zuid-Amerikaanse sloppenwijk of een vluchtelingenkamp aan het Kanaal in Frankrijk. Al is die laatste vergelijking wellicht een beetje overtrokken, ook het schoonvegen van het kamp bij Calais heeft nauwelijks geholpen. Her en der schieten nieuwe kampjes uit de grond als paddenstoelen.

Volledig scherm Asbest geruimd op Fort Oranje © Tom van der Put / MaRicMedia En net als in Frankrijk worstelt de politie ook in Rijsbergen met de controle op de gasten. Langs het hekwerk aan de zijkant van het terrein schiet een douaneauto voorbij. Ook douaniers zijn bij de aanpak van Fort Oranje betrokken. “Zij checken de papieren van verdachte personen. Het is een manier om mensen die hier niet horen te onderscheppen”, zegt Verhoeven.

Gat

Volledig scherm Louise Schneider en agent Rob Verhoeven bij de plaats waar mensen via een gat in het hek Fort Oranje betreden en verlaten. © ron magielse / pix4profs Samen met Schneider inspecteert Verhoeven het gat in het hekwerk waardoor nieuwe bewoners waarschijnlijk naar binnen zijn geglipt. Verhoeven: “Er zijn ook mensen die zo van binnen naar buiten gaan. Zij willen de controles bij de ingang kennelijk ontwijken.”



Veel verblijvenden zijn de media-aandacht voor Fort Oranje beu geraakt. Schneider: “Ze zijn bang een stempel te krijgen. Het is geen reclame als je van Fort Oranje komt en naar vervangende woonruimte op zoek bent.”



Eve (34) uit Bergen op Zoom wil wat kwijt. “Het is een puinhoop sinds de gemeente het hier voor het zeggen heeft. Kijk maar om je heen. Is dit nu een rechtsstaat? Er is nog niet eens een rechtszaak geweest. Wat mij betreft maag meneer Engel terugkomen.”

Vriendelijk

Andere bewoners bejegenen Schneider en Verhoeven een stuk vriendelijker. Er wordt geknikt of gezwaaid als het tweetal voorbij loopt. Op enkele plekken staan keurig onderhouden caravans midden in keurig onderhouden tuinen. Dat zijn oud-gedienden die in de meeste gevallen al vele jaren bivakkeren op Fort Oranje.