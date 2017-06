Fort Oranje sluit door criminaliteit en vervuiling

ZUNDERT - De gemeente Zundert gaat de omstreden camping Fort Oranje in Rijsbergen sluiten. Als reden geeft burgemeester Leny Poppe-de Looff dat veel bewoners in een ‘schrijnende situatie’ verkeren en openbare orde in gevaar verkeert.​ Eigenaar Cees Engel zegt niet te zijn ingelicht over de voorgenomen sluiting.​

De problemen zijn ‘structureel’ op Fort Oranje, aldus Poppe-de Looff​. Volgens de burgemeester vinden er criminele activiteiten plaats en zouden veel onderkomens in zorgwekkende toestand verkeren.

Andere locaties

Tot de voorgenomen sluiting is besloten in overleg met burgemeester Paul Depla van Breda, de politie en de GGD. De 600 bewoners van Fort Oranje, onder ​wie ​120 kinderen, worden verspreid over andere locaties in de regio en elders in het land. Zij ​worden vandaag over de plannen ingelicht. Er w​ordt​ gezorgd voor geestelijke ondersteuning en begeleiding van onder meer het Leger des Heils.

Onder de minderjarige bewoners van Fort Oranje zitten veel kinderen die jonger dan 14 jaar zijn. Dat feit is een belangrijke drijfveer voor de gemeente om werk te maken van de sluiting.

Lees ook: De meest opvallende incidenten op Fort Oranje

Vervuiling

De mate van vervuiling is zo groot dat de gezondheid van de bewoners in het geding is, zo beweert de gemeente. Het gevaar voor brand op de camping zijn eveneens onaanvaardbaar groot zijn.



Een recent GGD-rapport bevestigt hoe zorgelijk de situatie is. De sluiting wordt pas definitief als de bezwaarperiode van vier weken is afgelopen.



Volgens de burgemeester heeft een ‘breed samengestelde ambtelijke regiegroep’ zich de afgelopen tijd gebogen over de mogelijkheden van bestuurlijke interventie op Fort Oranje.

Volledig scherm Bewoners van Fort Oranje houden een grote schoonmaak. Foto: Joyce van Belkom/Pix4Profs

Juridisch dossier

Volledig scherm Camping Fort Oranje. Foto Riet Pijnappels In deze ambtelijke regiegroep waren alle overheden (Rijk, provincie en gemeente), hulpdiensten, gezondheidsorganisaties en de Taskforce Brabant Zeeland (tegen ondermijnende activiteiten) vertegenwoordigd.



Het overleg heeft volgens de autoriteiten geleid tot een dichtgetimmerd juridisch dossier. Een deskundige klankbordgroep heeft zich over het verregaande besluit gebogen en hierover een positief advies gegeven.



Het komende jaar wil de gemeente Zundert de camping saneren. Er wordt gezocht naar een structurele oplossing voor het terrein.

Onfatsoenlijk

​Fort Oranje-eigenaar Cees Engel ​zei voorafgaande aan de persconferentie die op dit moment plaatsvindt, dat hij 'nog niet op de hoogte' is van de voorgenomen sluiting'. "Dit past helemaal in de wijze waarop ze tot nu toe met ons zijn omgegaan. Dit is zeer onfatsoenlijk", aldus Engel die er aan toevoegt dat hij 'uiteraard' bezwaar tegen het besluit zal aantekenen.​