Frank Lammers krijgt Prins Bernhard Cultuurprijs

Lammers is acteur, presentator, scenarist en regisseur. Als acteur speelde hij onder meer in films als Wilde Mossels, De Enclave en De Marathon en in televisieserie All Stars. In 2006 kreeg hij een Gouden Kalf voor zijn hoofdrol in Nachtrit. Lammers kreeg daarnaast vier nominaties voor zijn rollen in De Dominee, De Bende van Oss, De Helleveeg en Michiel de Ruyter.