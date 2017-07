Frank Serruys (62) uit Antwerpen vermoord en gedumpt bij Brabantse grens: echtpaar opgepakt

ROOSENDAAL/ESSEN - Een koppel dertigers uit Essen zit in de cel voor de moord op Antwerpenaar Frank Serruys (62) vorige maand. Het lichaam van de gepensioneerde leerkracht werd net over de Brabantse grens in Nispen, bij Roosendaal, gedumpt, nadat de zestiger gewurgd werd.

"Het motief wordt verder onderzocht", zegt parketwoordvoerder Ken Witpas. De twee verdachten verschijnen donderdag voor de raadkamer.

Joggers vonden het lichaam van Antwerpenaar Frank Serruys in de vroege ochtend van 14 juni in de Turfvaartsestraat in het Nederlandse Nispen (Roosendaal), vlak over de Nederlandse grens. Het lijk lag deels verborgen onder een blauw zeil. Een lijkschouwing maakte snel duidelijk dat er kwaad opzet in het spel was, maar de identificatie van het slachtoffer liet even op zich wachten.

Opsporing Verzocht

Niemand had de alleenstaande Frank Serruys als vermist opgegeven en de eerste vaststellers hadden geen concreet spoor. Er werd zelfs een opsporingsbericht verspreid via het Nederlandse programma Opsporing Verzocht.

Volledig scherm Onderzoek na vondst dode in Roosendaal. © Christian Traets/MaRicMedia "Dankzij een intensief en doorgedreven onderzoek door de Nederlandse politie en daarna door de Antwerpse federale gerechtelijke politie, kon de man geïdentificeerd worden", vertelt parketwoordvoerder Ken Witpas.



"Uit de autopsiebevindingen van het Nederlands Forensisch Instituut valt af te leiden dat het slachtoffer vermoedelijk de dag vóór zijn ontdekking door wurging om het leven is gekomen. Op het lichaam van de man werden nog andere sporen van geweld aangetroffen."

Het onderzoek leidde de speurders naar een koppel dat in Essen woont. Mogelijk zijn de feiten gepleegd in het huis van de 36-jarige vrouw en werd het lichaam daarna gedumpt in Nispen. De woonplaats van Natasja d.P. en de vindplaats van het lichaam van Serruys liggen op enkele kilometers van elkaar.

Maandag werden Natasja d.P. uit Essen en haar vriend Bart G. (34) uit Lokeren opgepakt.

Motief onduidelijk

"De twee verdachten werden maandag voorgeleid voor de onderzoeksrechter", gaat Ken Witpas verder. "De onderzoeksrechter heeft de twee aangehouden op verdenking van moord. De verdachten bevinden zich binnen de vriendenkring van het slachtoffer. Het motief is nog onduidelijk en maakt het onderwerp uit van verder onderzoek."