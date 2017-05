Frans Slangen stopt per direct bij KBO-Brabant

'Wraakvader' Mario Haazen verwachtte zwaardere straf

21:13 GRAVE - 'Wraakvader' Mario Haazen uit Helmond hoefde niet te bellen met z'n advocaat om te horen welke straf hij kreeg voor het mishandelen van Jack S.. De bewaker die hem donderdagmiddag in de gevangenis in Grave naar de telefoon bracht om met z'n advocaat en het ED te bellen, had het nieuws al gehoord. Tien maanden cel kreeg de Helmonder van de rechtbank in Den Bosch, tot verrassing van velen. Het Openbaar Ministerie had zes jaar geëist.