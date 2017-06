Franse politie: Toedracht busongeluk Strabrecht College Geldrop nog onduidelijk

DUINKERKEN - De Franse politie kan nog niets zeggen over de toedracht van het ongeval met de bus met leerlingen van het Strabrecht College in Geldrop vorige week. Ze heeft de zaak nog in onderzoek.

De bus reed donderdagochtend achter op een truck met een Poolse chauffeur. De Nederlandse chauffeur uit Moergestel ligt nog zwaargewond in Frankrijk nog in het ziekenhuis. De Pool is alweer terug naar Polen.

Het Strabrecht College uit Geldrop heeft afgelopen weekeinde via een bevriende school in de regio een fruitmand laten bezorgen bij de 33-jarige buschauffeur, meldt rector Leenderd van der Deijl.

Quote Duidelijk is dat er geen alcohol of drugs in het spel zijn. De maximumsnelheid is ook niet overschreden. Officier van justitie Sebastien Pievu

De chauffeur ligt nog steeds in het academisch ziekenhuis in Lille. De familie probeert de zwaargewonde buschauffeur nog deze week te laten overbrengen naar Nederland. Zijn werkgever, BBA Tours, wil niets zeggen over de toestand van de 33-jarige Moergestelnaar.

Geen alcohol

Er wordt nog onderzocht hoe de Nederlandse bus donderdagochtend in alle vroegte op de truck heeft kunnen inrijden. ,,Duidelijk is dat er geen alcohol of drugs in het spel zijn. De maximumsnelheid is ook niet overschreden", zegt officier van justitie van de rechtbank van Duinkerken, Sebastien Pievu.

De beide chauffeurs worden nog een keer verhoord. ,,Wat we willen weten is wie er verantwoordelijk is voor het ongeval", zegt Pievu. ,,Als er geen echte fouten zijn gemaakt, sluiten we het dossier. Zo niet, dan is het mogelijk dat we tot vervolging overgaan." Hij verwacht dat die beslissing over circa twee maanden valt.