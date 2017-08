Freek (32) regelt dat je bij je eigen begrafenis kunt zijn: 'Het hoeft niet ongemakkelijk te zijn'

BREDA - Droom je wel eens over je eigen afscheid? Dat je er gewoon bij bent, als je kleinkinderen een gedichtje voorlezen? Of als je beste vriend grappige anekdotes vertelt? Voor sommige klinkt het misschien als een nachtmerrie, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn, vindt Freek Haverman uit Breda. Hij organiseert afscheidsdiensten voor mensen die weten dat ze doodgaan.

Haverman wil onder de noemer 'Liever Levend' uitvaarten gaan organiseren voor mensen die hun laatste afscheid graag zelf mee willen maken. Een afscheid bij het leven. Het is natuurlijk niet niks, om zo treffend te ervaren hoe anderen verdriet hebben over jou naderende dood. Maar het kan juist ook heel mooi zijn om mee te krijgen wat dierbaren voor lieve dingen over je zeggen, vindt Haverman (32)

,,Met zo’n afscheid bij het leven creëer je een moment om nog eens tegen elkaar te zeggen dat je van elkaar houdt. Dat nemen we namelijk nog wel eens voor lief. Ik wil een gelegenheid creëren waarop dat kan. Maar het is ook een moment om herinneringen op te halen, en om elkaar nog eens te zien. Sommige mensen vinden het moeilijk om bij een stervende langs te gaan, ze vinden het eng. Met zo’n soort afscheid verlaag je die drempel.”

Samen het afscheid invullen

Freek speelt al langer met het idee over een afscheid bij het leven. In de afgelopen drie jaar verloor hij zijn stiefmoeder en zijn tante. Een verlies dat hem deed nadenken over het afscheid. Hoe vul je het in? Is het leven wel genoeg gevierd? ,,Na een begrafenis zeggen mensen vaak genoeg tegen elkaar: ‘Wat zou het mooi zijn als hij of zij dit nog had gehoord’. Dat wil ik verwezenlijken.”

Een afscheid bij het leven is niet voor iedereen mogelijk, omdat de dood zich immers niet altijd laat plannen. Daarbij kan het op allerlei verschillende manieren worden ingevuld, legt Haverman uit. ,,Misschien wil je nog wel een keer met zijn allen naar de kroeg. Of wil je met je vrienden en familie een groot tuinfeest geven. Of wil je een volledige dienst met filmpjes, speeches en bloemen. Het is aan de gene die doodgaat, en aan de familie om daar samen invulling aan te geven.” Dat een dergelijke viering ook heel moeilijk kan zijn, realiseert hij zich terdege. ,,Het kan heel confronterend zijn als het heel gezellig is. Iedereen weet dan wat er gemist gaat worden.”

Normaal om eigen afscheid te regelen

Freek wil met zijn initiatief mensen helpen met het organiseren van een dergelijk afscheid, maar hij wil het fenomeen ook meer bekendheid geven. ,,Ik zou willen dat het normaler wordt om je uitvaart op deze manier te regelen. Dat er geen taboe op heerst, en ik wil laten zien dat het niet ongemakkelijk hoeft te zijn.”

Daarbij hoopt hij dat uitvaartverzekeraars mee willen werken en het gaan zien als een alternatief naast reguliere begrafenisvormen. ,,Wat maakt het hen nu uit of het afscheid vóór of na de dood plaatsvindt? Daarbij: een uitvaartverzekering is de enige verzekering waarvan je écht weet dat je hem gaat gebruiken. Iedereen gaat vroeg of laat een keer dood. Het is aan jou en aan je omgeving hoe je het afscheid invult.”