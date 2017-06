Frietstocht door de regio: frietliefhebbers zoeken beste cafetaria

„De AD-friettest is veel te landelijk, dus doen we het op onze eigen manier. We zijn allemaal enorme frietliefhebbers en het leek ons wel zo verstandig om zo’n tocht niet met de auto te doen. Dus pakken we de fiets, als soort van compensatie”, zegt organisator Barbara Barentsen (28) uit Reusel. Ze heeft de 40-kilometer lange fietstocht langs cafetaria’s in Eersel, Bergeijk, Valkenswaard, Waalre, Veldhoven en Steensel strak gepland. In de informatie voor de deelnemers wordt benadrukt dat de organisatie niet aansprakelijk is voor eventuele blessures, schades of explosieve toename van het lichaamsgewicht.

Serieus

Met z’n twaalven startten ze rond het middaguur hun onderzoek bij cafetaria ’t Huukske in Eersel. Overal bestellen ze een paar grote bakjes friet met verschillende sausen. En hoewel de hele test met een dikke knipoog moet worden bezien, nemen de deelnemers hun onderzoek wel degelijk serieus. Op een scorekaart wordt alles beoordeeld; smaak, grootte, uiterlijk, sauzen, prijs-kwaliteit en de entourage. „En tevens of er alcoholische dranken zijn genuttigd. Want met alcohol op smaakt de friet nog beter. Dus ook dat laten we meewegen, zodat we een eerlijk eindoordeel krijgen”, zegt de Eerselse Robin van de Vondevoort (27). Ze geeft toe, al haar hele leven speelt friet een grote rol. Minstens één, vaker twee keer per week bakt of haalt ze wel friet. „En één keer per week gebruiken we de airfryer. Maar, let op: dat is altijd extra, nooit in plaats van de vaste frietdag.” Ze kan intens genieten van goed gebakken friet. Maar ze is kritisch, zo blijkt uit de scorekaarten die ze gedurende de dag invult;’ Teveel kleine, scherpe stukjes’ of ‘melige zwembadfriet’.