Fusie van Omroep Brabant en L1 op handen

EINDHOVEN - De regionale omroepen L1 in Limburg en Omroep Brabant gaan per 1 januari 2018 samen in een nieuwe organisatie. Directeur-hoofdredacteur Henk Lemckert van Omroep Brabant spreekt van 'een voorgenomen fusie' en benadrukt dat de samenvoeging geen consequenties heeft voor de redactionele organisatie.

De regionale omroepen moeten landelijk 17 miljoen euro bezuinigen en de fusie van de twee omroepen is volgens Lemckert een antwoord op deze bezuinigingen. Omroep Brabant kreeg dit jaar ruim een miljoen euro minder subsidie en in 2018 moet het bedrijf zo'n 2,5 miljoen euro besparen op jaarbasis. In 2016 kreeg Omroep Brabant nog een subsidie van 17,6 miljoen euro.

De merken Omroep Brabant en L1 blijven bij de start van de nieuwe fusieorganisatie gewoon bestaan en het managementteam en de stafdiensten van beide omroepen zullen opgaan in een nieuwe holding. De redacties van beide omroepen zullen worden aangestuurd door een eigen hoofdredacteur. Voor de functie van hoofdredacteur Omroep Brabant is inmiddels een vacature geplaatst, daar Lemckert is aangewezen als 'beoogd bestuurder' van de nieuwe fusieorganisatie.