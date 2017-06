Gaat Breda Live door? Buurt vraagt rechter om vergunning in te trekken

Breda Live is niet het enige festival dat op het Chasséveld wordt gehouden dit jaar. Er zijn simpelweg te veel evenementen met veel lawaai en nu is het ze genoeg.



Via een kort geding vraagt de stichting donderdag bij de rechtbank in Breda om de vergunning in te trekken. Dat zou betekenen dat het festival niet doorgaat.



Volgens de omwonenden zijn er met acht grootschalige pop- en dancefestivals zeker twee keer zoveel luidruchtige evenementen als de gemeente in haar beleid heeft opgenomen.