Garage vol grondstoffen harddrugs in woonwijk Eindhoven

Maud Kremers uit Breugel maakt Cito-toets foutloos: 'ik had het zelf ook niet verwacht'

17:30 SON EN BREUGEL – Kinderchampagne en cake: afgelopen woensdag viel er wat te vieren op basisschool De Stokland in Son. Van de veertig groep 8-leerlingen behaalden 13 leerlingen een Citoscore van 550 punten. Maud Kremers uit Breugel was de absolute uitblinker: zij bleek één van de vijf leerlingen in Nederland te zijn die de toets helemaal foutloos maakte.