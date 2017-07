Gedoe om woonplaats burgemeester, het is nu aan Best

Of het in Best het zover komt, is de vraag, temeer omdat Van Aerts functioneren niet ter discussie staat. ,,Duidelijk is dat er geen sanctie op staat als blijkt dat een burgemeester niet is ingeschreven", zegt het Bestse CDA-raadslid Paul Gondrie. ,,De raad moet dus een afweging maken: accepteren we dit of niet? Als we accepteren, ontstaat een gedoogsituatie."