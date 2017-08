Geen einde aan nachtmerrie van Frans: na campers nu oldtimer verwoest door brand

Herlings wederom in Nederlandse selectie voor MXoN

15 augustus KNMV-bondscoach Marcel Hartman heeft de Nederlandse selectie voor de Motocross of Nations (MXoN) bekendgemaakt. Jeffrey Herlings uit Oploo wordt op 1 oktober in het Engelse Winchester ondersteund door Glenn Coldenhoff en Brian Bogers. De samenstelling is daarmee hetzelfde als tijdens de vorige MXoN in Italië, waar Nederland het zilver behaalde.