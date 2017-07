Geen hennepstekjes maar erectiepillen in Brabantse drugszaak Party King

DEN BOSCH - Dat de grote actie rondom het Bestse drugsrovershol Party King bijvangst zou opleveren verwachtte de politie wel. Maar dat een man die over 'grote partijen handel' sprak, het over erectiepillen had, was toch een verrassing. Ze moesten een Eindhovenaar geld opleveren, maar als het aan het OM ligt, wordt dat een celstraf.

Twee jaar lang luisterde de politie gesprekken af in het Bestse Party King waar drugshandelaren en -fabrikanten elkaar troffen bij een kop koffie. Ook Jan van L. (64) 'deed daar regelmatig een bakkie'. Volgens hem omdat de eigenaar een oude bekende was; de politie hoorde praat voorbij komen over handel en stekjes.

Stekjes lagen er niet in de woning waar de politie op 4 april vorig jaar binnenviel. Wel overal verpakkingen Kamagra, een erectiemiddel. Ook verdeeld over pakjes en zakjes bijna tien gram cocaïne. Toen de politie dieper groef, zag ze verder vreemde dingen in de financiën van zowel de man als van Maria V. (64), eigenaresse van het huis.

Witwassen

Ondermijningsofficier Erna Vrijhoeven wreef hen naast verkoop van een geneesmiddel ook witwassen aan, beiden voor ongeveer veertig mille. Klopt niet, zeiden beiden maandag in de rechtbank. Jan had veel gespaard, Maria bewaarde geld voor haar achterdochtige moeder. Dat zou kunnen, maar volgens bankgegevens hebben beiden al vele jaren nooit boodschappen gedaan, getankt of kleren gekocht. Alles moet dus contant zijn gegaan, leek Vrijhoeven.

De cocaïne was voor eigen gebruik, bekende Jan. De pillen ook, maar niet in deze hoeveelheid. De 2500 tabletten en 9000 mg had hij als partij gekocht, om zo een grijpstuiver bij te verdienen.