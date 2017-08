Geld mag rollen bij profronde Etten-Leur: wat kosten wereldtoppers als Froome en Barguil?

ETTEN-LEUR - De profwielerronde in Etten-Leur is het grootste wielercriterium in Nederland. De organisatie gaat daar prat op. ,,We geven van alle koersen het meeste geld uit aan het binnenhalen van profwielrenners.” Voorzitter Ronnie Buiks laat geen moment ongebruikt om dat te vertellen. ,,En toch is de entree van de profwielerronde gratis”, voegt hij daar dan met gepaste trots aan toe.

Maar over hoe groot het budget is, wat het kost om renners als Chris Froome, Mikel Landa en Warren Barquil te contracteren en ze in te vliegen om ze op tijd aan de start te hebben, houdt dezelfde organisatie de kaken stijf op elkaar. Daar waar de hele wereld mag weten dat de Braziliaanse voetballer Neymar voor 222 miljoen Barcelona verruilt voor Paris Saint Germain, lijkt het bij de kermiskoersen not done om over geld te praten.

'Alle sponsors zijn belangrijk'

Volledig scherm Warren Barguil (links) en Chris Froome. © REUTERS ,,We willen onze sponsors niet voor het hoofd stoten”, verduidelijkt pr-man Peter Tunissen van de profwielerronde in Etten-Leur. ,,Sommige sponsors doneren geen geld, maar leveren diensten. Die zijn ons net zo lief. Ze zijn allemaal belangrijk.” En het zijn er veel. Maar liefst 68 bedrijfsnamen prijken op de sponsorlijst van de profronde in Etten-Leur. ,,Maar we bieden ze ook wat. Een Meet en Greet met de renners bijvoorbeeld, er is voor de sponsors een heel programma samengesteld.”

Froome en Barguil ingevlogen

Quote We zouden eerst met een privé-jet naar Kazachstan vliegen, maar dat gaat niet door. Dat bleek toch te omslachtig PR-man Peter Tunissen En dat maakt dat veel sponsors met liefde en plezier doneren en de organisatie durft te stellen dat er ‘zoveel mogelijk truien naar Etten-Leur komen’. De gele trui en bolletjestrui van de Tour de France zijn veiliggesteld met respectievelijk Chris Froome en Warren Barguil aan de start op zondag 13 augustus. Kosten noch moeite zijn gespaard om deze renners naar Etten-Leur te halen. Froome, die daags voor de profronde in Etten-Leur nog verplichtingen heeft in Kazachstan en Barguil in Frankrijk worden simpelweg ingevlogen. Mikel Landa vliegt met Froome mee. ,,We zouden eerst met een privé-jet naar Kazachstan vliegen, maar dat gaat niet door. Dat bleek toch te omslachtig”, weet Tunissen. Nu vliegen Froome en Landa met een lijnvlucht naar Schiphol waar ze met een privé-vliegtuig van QFlights worden opgehaald. Een tweede vliegtuig van QFlights haalt Barquil zondag op in Frankrijk.

'Goed zakelijk instinct'

QFlights zit sinds een half jaar op Breda International Airport (Seppe). Mede-eigenaar Jacco Louwerse is de piloot die zondag Froome en Landa van Schiphol haalt. ,,Voor ons is het goede pr. We sponsoren 2.000 euro per vlucht.” Een vliegtuig huren kost volgens Louwerse 1250 euro per uur. ,,Er moet dus zeker nog geld bij, maar de organisatie van de profronde haalt er uiteindelijk meer geld uit dan het ze kost. De organisatie in Etten-Leur heeft goed zakelijk instinct”, is zijn stellige overtuiging. ,,We hebben op de vlucht naar Schiphol drie stoelen beschikbaar die inmiddels verkocht zijn aan sponsors. Wat is er voor wielerliefhebbers nu leuker dan Froome en Landa ophalen op Schiphol?”

Wat kosten de renners?

Alhoewel de organisatie in Etten-Leur zelf geen prijzen noemt is wel een inschatting te maken van de kosten. Michel van Grunsven van sportmarketing bureau Triple Double doet een boekje open over bedragen die zo goed als zeker worden betaald voor de renners:

Chris Froome *, winnaar Tour de France: 50.000 euro

Warren Barguil *, bolletjes trui Tour de France: 20.000-25.000 euro

Mikel Landa *, vierde in de Tour en winnaar bergklassement Giro: 20.000-25.000 euro

Bauke Mollema *, etappe winnaar Tour de France: 10.000-15.000 euro

Primoz Roglic *, etappe-winnaar in de Tour de France: 10.000 euro

* Deze renners staan aan het vertrek in Etten-Leur