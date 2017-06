Gemeente Zundert neemt per direct beheer Fort Oranje over, Engel mag kantoor niet meer in

Daarin staat dat eigenaar Cees Engel een officiële aanzegging heeft gekregen dat de gemeente het heft op de camping per direct in handen neemt. Jan Engel, zoon van eigenaar Cees Engel, spreekt van een regelrechte overval door de gemeente en gaat juridische stappen ondernemen.

Door deze stap is de gemeente vanaf nu verantwoordelijk voor het terrein en een aanvang kan maken met het herhuisvestings- en zorgplan. Het terrein is vanaf nu gesloten voor nieuwe bewoners; mensen die niet rechtmatig op het terrein verblijven, moeten dit verlaten. In samenwerking met de Veiligheidsregio worden er ook maatregelen getroffen op het gebied van veiligheid.

De politie is vrijdagmiddag uit voorzorg aanwezig op de camping. Het campingpersoneel zou om 16.00 uur het terrein moeten verlaten, aldus een bewoner van Fort Oranje. Faciliteiten als een horecagelegenheid en een zwembad worden gesloten en er worden hekken geplaatst. Wie rechtmatig op de camping woont. wordt geregistreerd. De politie onderzoekt of er mensen op de camping zijn die iets op hun kerfstok hebben.

Tijdspad

De bewoners en de omwonenden zijn vandaag geïnformeerd over het besluit en op de hoogte gebracht van het plan van aanpak, de procedure en het tijdspad.

Cees Engel en zijn zoon Jan zijn aangezegd het terrein per direct te verlaten. Volgende week is er een informatiebijeenkomst voor bewoners. Ook ontvangen zij een brief.

Door de gemeente Zundert is, samen met de Veiligheidsregio, de GGD, politie en de betrokken hulpverleningsinstanties een plan van aanpak gemaakt voor de directe overname en beheer van de camping. Onderdeel van dit plan is, dat er overleg plaatsvindt met een (afvaardiging) van de bewoners over het beheer. Het gaat over het bieden van een passende oplossing aan mensen die, aldus de gemeente, ‘in een onveilige en ongezonde woon- en leefomgeving terecht zijn gekomen.’

