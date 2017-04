Granaataanslag op woning Elzenbroek in Breda was 'gerichte' actie tegen gezin

Jan van Oudheusden en wat er overbleef van 'Brabantia Nostra'

9 april WAALWIJK - Hij is de zoon van de 100-jarige Harrie van Oudheusden, het beroemdste kind uit Waalwijk en omgeving. Over geschiedenis gesproken... Jan van Oudheusden, de zoon van Harrie, is als historicus intussen ook met pensioen, maar ook hij is nog scherp en actief en ambitieus.