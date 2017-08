Groots Brabants technofestival voor 100.000 bezoekers gaat niet door

Line-up

Veel mensen waren enthousiast, maar er was ook scepsis : lang duurde het voor de line-up bekend werd en ook de vergunning van de gemeente was nog niet rond. Dat laatste was nog niet geregeld: een deel van de line-up is wel bekend gemaakt: onder andere dj's Dr. Motte en Secret Cinema zouden op het festival verschijnen.

,,Het was natuurlijk krap", reageert Maartje Jansen van Breepark. ,,Wij zijn niet de partij die over het wel of niet doorgaan van een evenement beslissen. Maar we hebben wel ervaring met het organiseren van evenementen, dus we proberen erin te adviseren", vertelt zij. ,,We hebben wel aangegeven dat in de tijd die er nog was om het evenement te organiseren en de datum dat het festival gehouden zou worden er nog een hoop geregeld moest worden. Daarnaast was de vergunning nog niet rond", geeft Jansen aan.