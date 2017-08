Grootste luchtballon ter wereld landt in boom

Hij vertrouwde het al niet helemaal. Boven de Koewei in Barneveld pakte zich een dikke stapel donkere wolkensamen. Kleinsmit zocht contact met de organisatie, maar die beloofde hem plechtig dat de wolken zouden overwaaien. Even wachten en dan kon de ballonvaarder de lucht in. Dat deed hij.

Volledig scherm De ballon is zo hoog als een flatgebouw van dertien verdiepingen, 38 meter. © Foto: Herman Kleinsmit ,,Toen ik twee minuten in de lucht hing, begon het te plenzen. Het water dreef van de ballon. Ik besloot naar de grond te gaan en landde vervolgens keurig in een weiland ter hoogte van de Wesselseweg. Pas vanaf dat moment ontstond het échte probleem.''

Een stevige windvlaag gaf de ballon van Kleinsmit een zet. Zo’n zet, dat het gevaarte met zo’n 15 kilometer per uur over het gras gleed. ,,Als ik iets eerder of later was geland, had ik geen last van de windvlaag en was er hoogstwaarschijnlijk niets aan de hand. Nu werd mijn ballon een zeilboot’’, zegt Kleinsmit, eigenaar van Flying Balloon Compagnie uit Joure.

De special shape luchtballon, bijnaam De Motor - vanwege zijn vorm en de reusachtige afmeting van 44 bij 38 meter en daarmee één van de grootste ter wereld, schoof meer dan 100 meter over het weiland, voordat hij tegen een boom en prikkeldraad tot stilstand kwam. Boeren, publiek en de hulpdiensten schoten te hulp.

De tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De ballon van ballonvaarder Herman Kleinsmit eindigde op de eerste dag van de 35ste editie van de Barneveldse Ballonfiësta in een boom. Toch ging hij gisteravond gewoon weer de lucht in. © AD

Volgens Kleinsmit hebben veel ballonnen bij het landen last van windvlagen. ,,Deze rukwind was zeer hevig. In combinatie met de natte grond en de grootte van de ballon zijn we gaan glijden. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen.’’

Toch baalt Kleinsmit enorm van het ‘ongeluk’. ,,Er gaat 20.000 kuub lucht in en de ballon zelf weegt al 560 kilo. Als ik wist dat het zo zou gaan hozen, was ik nooit vertrokken.’’