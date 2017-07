Grote brand in Brabants natuurgebied De Malpie

Verdachte van moord op Nicole van den Hurk is niet van tbs af

11:46 ARNHEM/EINDHOVEN - Het doel van Jos de G. was om van zijn tbs af te komen maar een poging daartoe bij het Gerechtshof in Arnhem is mislukt. De vijftigjarige voormalige Valkenswaardenaar, de verdachte in de zaak Nicole van den Hurk die in 1995 werd omgebracht en verkracht, moet na zijn straf in die zaak terug naar de tbs-kliniek.