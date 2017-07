Grote inval bij hotel van miljonairs Azimi, die ruim een ton schonken aan NAC-spelers

De controle in het hotel duurde enkele uren. Het personeel is ondervraagd en het hotel werd volledig doorzocht. Er is niemand opgepakt. Volgens Salar Azimi werken er geen illegalen in het hotel en was bij de vorige controle maar één document van een Turkse werknemer niet in orde.



De broers zijn woedend. ,,Dit is gewoon machtsvertoon. Pure intimidatie met de bedoeling om mensen die keihard werken te kleineren. Ze kunnen het niet verdragen dat wij in Lamborghini’s rondrijden en met helikopters vliegen. Dus proberen ze ons op een of andere manier te pakken. Maar wij hebben helemaal niets te verbergen.”



De inspectie en politie maken donderdag bekend of er overtredingen zijn vastgesteld.