Grote Markt Breda afgesloten vanwege enorme drukte huldiging NAC

Op de achterhand zijn de gemeente Breda, de politie en ook NAC doende met crowd control. Zo is een commandopost ingericht op het politiebureau Chasseveld, waar met camera's de menigte in de gaten wordt gehouden. Bij een verdachte situatie zijn de lijnen kort en wordt een persoon om een verklaring gevraagd of wordt desnoods ingegrepen. De autoriteiten zien in dit draaiboek voldoende waarborgen voor de veiligheid.



Teamchef Marco Smulders van politie: ,,We zien geen aanleiding om op de toegangsroutes betonblokken of andere obstakels te plaatsen in verband met mogelijk terrorisme. We gaan uit van de feitelijke situatie. Dat dit een mooi feest gaat worden. De politie zul je ook niet zien op de Grote Markt.''