Grote onrust op basisschool omdat verliefde juf wordt overgeplaatst: 'Dit is een verkeerd besluit'

LEPELSTRAAT - Op basisschool De Wegwijzer in Lepelstraat is grote onrust ontstaan door het besluit van schoolbestuur en schooldirectie om per direct de leerkracht van groep 5-6 over te plaatsen naar een andere school van de Lowys Porquinstichting. Reden: een liefdesrelatie tussen de leerkracht en een (gescheiden) ouder van een van de kinderen uit haar klas.

Ouders van de medezeggenschapsraad (MR), het Ouderpanel en een aantal bezorgde ouders van groep 5-6 zijn daarop een 'centrale actie' gestart om de juf op De Wegwijzer te houden. 'We zijn allemaal geschrokken over wat er op ons kleine schooltje heeft afgespeeld. Het besluit (...) om per direct afscheid te nemen van de juf is ons inziens een verkeerd besluit', staat in de brief van het actiecomité waarin ouders opgeroepen worden om met hun handtekening de protestactie massaal te ondersteunen.

Quote We zijn allemaal geschrokken over wat er op ons kleine schooltje heeft afgespeeld Het comité schrijft dat er op vrijdag 21 april (aan de vooravond van de meivakantie) nog overleg heeft plaatsgevonden, maar 'dat de stem van de ouders en het team absoluut niet zijn meegenomen in verdere besluitvorming die op 22 april is medegedeeld'. De petitie zou inmiddels door de overgrote meerderheid van de ouders getekend zijn. De woordvoerder van het comité wil tegenover BN DeStem niet reageren. ,,Wij willen de leerkracht en de school niet beschadigen.''

Een boze voorzitter Stéphane Cépèro van het College van Bestuur van Lowys Porquin weigert eveneens elk commentaar. ,,Het bestuur doet nooit mededelingen over zaken rond personen.''

Oneens (7%) Directeur Hans Verbiest van De Wegwijzer heeft afgelopen week in een brief (in het bezit van deze krant) aan de ouders zijn zorgen geuit 'over de situatie die dreigt te ontstaan' omtrent het vertrek van de leerkracht'. De beslissing om de leerkracht over de plaatsen vloeit volgens Verbiest voort uit de 'mogelijke risico's op diverse gebieden' door de relatie tussen de juf en een van de ouders.

,,Het is en blijft onze taak om deze risico's te beheersen, te elimineren, maar zeker te voorkomen.'' Wat die risico's precies zijn, legt de directeur niet uit in zijn brief. Hij meldt wel dat bestuur en directie achter hun besluit blijven staan. Verbiest was vrijdag niet bereikbaar voor toelichting.

Eén van de verontruste ouders betitelt de brief van Verbiest als 'lariekoek'. ,,Ouders en dorpsgenoten twijfelen op geen enkele manier aan de integriteit van de leerkracht. Zij heeft haar relatie zelf bekendgemaakt omdat ze open en eerlijk wil zijn. Iedereen gunt haar het geluk.'' De schooldirectie meet bovendien met twee maten, is het verwijt van ouders. ,,Enkele jaren geleden had een van de docenten haar eigen kinderen in de klas. Dat mocht wel van Verbiest.''