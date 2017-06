Guus Meeuwis in PSV-shirt vereeuwigd op muurschildering

Opnieuw minder brandweermannen in Brabant

14 juni DEN BOSCH - Landelijk is de negatieve spiraal waar de Nederlandse brandweer sinds 2010 in vastzat eindelijk rechtgetrokken. Maar in Brabant is daar weinig van te merken. In Brabant-Noord daalde het aantal brandweerlieden ten opzichte van vorig jaar met 5,5 procent.