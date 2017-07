Gynaecoloog Amphia mag half jaar niet werken, ziekenhuis keurt seks met patiënte af

BREDA/OOSTERHOUT - Gynaecoloog D. van H., werkzaam bij het Amphia Ziekenhuis in Breda en Oosterhout, mag een half jaar zijn beroep niet uitoefenen. Dat is het gevolg van een uitspraak vandaag van het regionaal tuchtcollege Eindhoven.

De schorsing gaat op 6 september in, afhankelijk van de vraag of een van de partijen in beroep gaat.

De arts heeft in de tijd dat hij in opleiding was - hij werkte toen nog in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen - een seksuele relatie gehad met een patiënte. Dat was in 2009. Sinds 2013 werkt Van H. bij het Amphia. In 2015 werd bij het Radboud een klacht tegen hem ingediend. Van H. heeft daarop zijn huidige werkgever geïnformeerd.

Ongeoorloofd

In een verklaring stelt het Amphia: 'Het handelen destijds van de medisch specialist keuren wij als Raad van Bestuur, bestuur van het Medisch Specialistisch Bedrijf-Amphia en Vakgroep Gynaecologie/Verloskunde niet goed: het is immers niet geoorloofd dat een arts een andere relatie dan een behandelrelatie heeft met een patiënt. Patiënten moeten er altijd van op aan kunnen dat een medisch specialist zich houdt aan de regels voor veilige en verantwoorde zorg.'

Proeftijd

Het tuchtcollege heeft de medisch specialist een schorsing van één jaar opgelegd, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Er geldt een proeftijd van twee jaar.

De schorsing van de medisch specialist gaat in na het verlopen van de beroepsstermijn, dat is 6 september 2017. Tot die tijd kan namelijk een van de partijen nog in beroep gaan. Tot die datum mag hij nog patiënten zien, zoals ook in de uitspraak van het tuchtcollege te lezen is.

Patiëntenvragen

Het ziekenhuis begrijpt dat patiënten naar aanleiding van de uitspraak mogelijk vragen hebben. "Daar hebben wij uiteraard oog en oor voor", aldus woordvoerster Patricia Stroo. Patiënten kunnen zich met vragen wenden tot de afdeling gynaecologie.

Stroo wilde woensdag niet ingaan op de vraag of het ziekenhuis het betreurt dat de specialist het Amphia bij indiensttreding in 2013 niet zélf informeerde over het feit dat hij seks had gehad met een patiënte. "We hebben dat gehoord nadat er in 2015 een klacht tegen hem was ingediend", zegt de woordvoerster. Wie de klacht indiende wil ze ook niet zeggen. "Die is niet bij ons ingediend en voor het overige verwijs ik naar onze verklaring", aldus Stroo.

Die daar nog aan toevoegt dat 'de kwaliteit en veiligheid van zorg in Amphia nooit in het geding is geweest.'