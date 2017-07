Hamburgers met onbeperkt saus: Amerikaanse 'Five Guys' strijkt neer in Brabant

Het eerste restaurant van Five Guys opende in 1986 in het Amerikaanse Arlington. De naam verwijst naar de oprichter en zijn vier zonen. De familie opende gestaag nieuwe restaurants en die groei werd versterkt toen de keten in 2003 ging werken met franchisenemers. Vandaag de dag heeft Five Guys wereldwijd 1.500 restaurants, voornamelijk in thuisland Amerika en Canada. In 2013 werd in Londen het eerste restaurant in Europa geopend. Begin dit jaar kondigde Five Guys de stap naar Nederland aan. In december opent het een vestiging in het Utrechtse Hoog Catharijne en nu dus ook in Eindhoven.