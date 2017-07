Heide-Lise vertelt de heftige verhalen die zij van daklozen heeft gehoord

BREDA - Het verhaal van dak- en thuislozen uitgedrukt in beeld. Illustrator Heide-Lise Dings (21) uit Breda geeft inzicht in de verhalen van dak- en thuislozen.

Hoe raak je dak- of thuisloos? Hoe is het leven op straat en hoe kom je eruit? ,,Het levensverhaal van mensen is iets dat mij altijd heeft gefascineerd. De situatie van daklozen in het bijzonder”, vertelt Heide-Lise Dings (21) uit Breda.

Voor haar afstudeeropdracht aan de St. Joostacademie besloot ze hier iets mee te doen. Het stereotype beeld dat mensen hebben van deze groep wil ze veranderen. En dus nam ze in september contact op met de dak- en thuislozenorganisatie SMO Breda.

'Enthousiast en nieuwsgierig'

Dings: ,,Zij waren direct enthousiast en nieuwsgierig. Zelf was ik zenuwachtig of ik wel iemand kon vinden die zo’n persoonlijk verhaal wil delen.” Dit lukte aan de koffietafel bij de Zoete Inval, een informele setting bij Talentenfabriek De Faam waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Al snel wint Dings het vertrouwen van bezoekers.

,,Eerst waren ze terughoudend. Logisch, het zijn persoonlijke verhalen. Naarmate ze zagen wat ik met verhalen deed, kwamen meer cliënten naar me toe. Uiteindelijk waren er zes interviews het sterkst om te vertellen.”

Aan de hand van illustraties zie je de persoon in de situatie die hij of zij het fijnst zou vinden. Dings: ,,Bijvoorbeeld Gerard. In mijn illustratie zit hij in een soort indianensamenleving. Hij heeft altijd ervan gedroomd om zo te leven. Dit is uiteraard niet realistisch, maar heb ik wel zo uitgebeeld. Je kijkt mee naar zijn droom.”

Metaforen

Dings heeft veel gebruik gemaakt van metaforen. Zo is bij de 65-jarige Anja een stuk touw getekend dat door het verhaal loopt. ,,Dit kan gezien worden als de rode draad in haar leven. Ook heeft het een extra betekenis. Zij is namelijk thuisloos geraakt door het getouwtrek met instanties.”

Was het moeilijk om deze verhalen aan te horen? ,,In het begin had ik het even zwaar. Het zijn zulke heftige dingen die ze vertellen. Ik merkte tijdens het proces dat ik niet met vragen als ‘hoe was je jeugd?’ moest beginnen. Veelal is het hier al fout gegaan en slaan ze dicht door zo’n vraag. Je moet het rustig opbouwen en ze de tijd geven om te vertellen.”

SMO Breda is blij met het project. ,,Vanaf het begin heeft ze ons weten te raken met haar opdracht. We gaven haar de mogelijkheid om via ons cliënten te benaderen. Dit heeft ze met een zelfgemaakte animatiefilm gedaan. Naarmate het project vorderde, won ze het vertrouwen van de cliënten. Ze oordeelt niet en heeft veel geduld. Dit zie je terug in haar werk. Het eindresultaat is ontwapenend”, aldus Monique Geurts van SMO.

Inmiddels is Dings afgestuurd en voor zichzelf begonnen.

Volledig scherm Gerard © Heide-Lise Dings