Hemelvaart: Wat te doen in Brabant?

DEN BOSCH – Een lang Hemelvaartweekend staat voor de deur. Vooral vandaag is het heerlijk weer voor buitenactiviteiten. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop. Op diverse locaties is er van alles te beleven voor jong en oud. Hieronder een greep uit activiteiten in Brabant.

Dancetour Tilburg

Dansen op de muziek van The Partysquad of La Fuente? Dat kan namelijk op Hemelvaartsdag de hele dag in het Leijpark. Van 13.00 tot ongeveer 22.00 uur is Dancetour Tilburg. De toegang is gratis.

Festival Weekend Woudrichem

Bezoekers kunnen slenteren over de markt met meer dan 100 kraampjes terwijl er muziek gedraaid wordt. Ook is er voor kinderen een kinderrommelmarkt en een kampioenschap vis bakken. Het Festival Weekend Woudrichem is van donderdag 25 tot en met zaterdag 27 mei aan de Hoogstraat.

Brabants Bierfestival in Oirschot

De vijfde editie van het Brabants Bierfestival staat voor de deur. Het festival wil de bezoeker kennis laten maken met diversiteit aan geuren en smaken van verschillende soorten bier. Voor kinderen is er een speciale hoek met springkussen. Het festival op Hemelvaartsdag is van 13.00 tot 19.00 uur aan de Koestraat 20.

Vlooienmarkt in Willem II Stadion

In en rondom het Willem II Stadion staan zondag 28 mei meer dan 300 kramen. De vlooienmarkt is van 10.00 tot 17.00 uur te bezoeken aan de Goirleseweg 34 in Tilburg.

Kamelensafari in Berlicum