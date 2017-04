Het hoge woord is er uit: Dinteloorder David kiest voor Mara

"Ik vind jullie allebei heel leuk, maar ik heb echt mijn gevoel gevolgd", zo vertelde de varkensboer uit Dinteloord, die tegenwoordig woont en werkt in Roemenië.



De uitslag is in tegenspraak met de uitkomst van de poll die op deze site in te vullen was. Daaruit bleek dat de meeste kijkers van het programma - zo'n drie miljoen per week - dachten dat Davids voorkeur naar Susanne zou uitgaan.



Het is dus Mara geworden, een van de 88 vrouwen die boer David naar aanleiding van hun presentatie voorafgaand aan de opnames een brief schreven.



David is niet de eigenaar van de boerderij waar hij werkt, hij is door een Duits bedrijf ingehuurd om de veehouderij beter te laten draaien.



Eerder bleek al dat boer Herman voor Fleur zou kiezen.