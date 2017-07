Het platteland stort in

Wat wordt het: herbestemmen of slopen? Gemeenten in Brabant weten dat er iets moet gebeuren nu de komende jaren buiten hun komborden de ene na de andere boerderij leeg komt. De verloedering speelt al jaren, maar wordt steeds zichtbaarder. Hoeveel er nu al leegstaat aan boerderijen, oude varkenshokken en stallen weten ze in de meeste gemeentehuizen niet, maar dat de omvang aanzienlijk is staat vast.

Teloorgang

De Deurnese wethouder Marinus Biemans vergelijkt de situatie op het Brabantse platteland met de teloorgang van de mijnbouw en de textielindustrie, jaren geleden. Ook die hadden een immense impact op de omgeving. ,,Er gaat de komende jaren veel veranderen in het buitengebied. De uitdaging is zó groot, dat het een actieve rol vraagt van ons als gemeente, de regio, provincie en het rijk."

Onderzoeksbureau Alterra voorspelt dat in 2030 in Noord-Brabant ongeveer negen miljoen vierkante meter staloppervlakte leeg staat. Daarvan moet ongeveer twee derde tegen de vlakte omdat herbestemming niet haalbaar is. Toch mikken gemeenten vaak op die tweede kans voor stallen en schuren. Er worden plannen van aanpak gemaakt, programma's voor een Vitaal Buitengebied en in Cranendonck hebben ze het zelfs over een 'Buitenkans'. Een groot deel van de leegstand bevindt zich in gebieden waar veel intensieve veehouderij is. Het gaat om bedrijven met weinig grond en veel grote, vaak verouderde stallen. De boer lijkt ooit zo van het erf te zijn weggelopen. Na jaren zonder onderhoud zijn de stallen ingestort en houden stutten de voormalige woning overeind.

Rommel

Maar wie ruimt de rommel op? Boerenvoorman Hans Huijbers van de ZLTO vreest dat gemeenten uiteindelijk aan de lat staan. ,,Als een boer overlijdt, zit hij tegenwoordig vaak tot zijn nek in de schulden. Kinderen weigeren de erfenis. Dan moet de gemeente zorgen dat bijvoorbeeld vóór 2024 het asbest opgeruimd is. Want over zeven jaar moet Nederland asbestvrij zijn."

Ook binnen het provinciehuis zitten ze met de toestand in hun maag. Gedeputeerde Erik van Merrienboer (PvdA, Ruimte) weet dat herbestemmen alleen niet de oplossing is. Hij stelde vorig jaar een taskforce samen. Die presenteert na de zomer een aanvalsplan. Van Merrienboer weet dat de slopershamer vrij baan moet krijgen. 'Vervallen stallen verrommelen het landschap en leegstand trekt (drugs)criminelen aan', zo meldt hij.