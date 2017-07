Het PSV-publiek wilde en krijgt Jorrit Hendrix

Gisteren meldde zich een comité van Real Betis in Eindhoven en is de overgang van de Mexicaan naar Spanje goeddeels in de steigers gezet. PSV ontvangt sowieso meer dan twee miljoen euro voor Guardado, die in Sevilla een contract voor drie jaar kan tekenen. Wel moet hij eerst nog medisch gekeurd worden en dienen alle afspraken op papier te zijn gezet. Nog deze week wil de clubleiding hem in Spanje presenteren. PSV wil nog niks bevestigen omdat de club altijd wacht totdat er handtekeningen zijn gezet. De club dacht zelf Guardado in 2007 ooit binnen te hebben en viste toen op het laatste moment achter het net.

Vooral de verkoop van Guardado markeert dat PSV in een overgangsperiode zit. Drie jaar geleden kwam hij naar Eindhoven nadat een lange periode zonder prijzen de PSV-fans bijkans tot wanhoop had gedreven. Zijn transfer bleek een schot in de roos. PSV was dolblij met de klasse van Guardado en de Mexicaan aardde uitstekend in Zuidoost-Brabant, waar de relatieve rust in combinatie met het bedrijven van topsport hem enorm beviel. Zijn grootste triomf vierde hij misschien wel vorig jaar in mei, toen hij op het Stadhuisplein de onverwachte titel van PSV uitbundig vierde met honderdduizend fans. Guardado was niet de aanvoerder, maar wel twee jaar een absolute vedette bij PSV. Vorig seizoen kwam de klad erin na een drukke zomer vol interlands en mede daarom bleef een trilogie bij PSV uit. De gedreven Guardado had veel moeite om af en toe een wedstrijd over te slaan en was alleen in dat opzicht niet altijd even zuinig op zijn lichaam. Bij PSV had iedereen bewondering voor zijn houding en instelling en is er geen onvertogen woord gevallen over zijn mentaliteit.