Het valt de baron niet allemaal mede

DEN BOSCH - De commissaris van de Koning is altijd een wat merkwaardige figuur geweest. Veel had zijn functie nooit om het lijf, tegenwoordig moet zijn titel het zelfs zonder hoofdletter doen. Maar zijn status is er onveranderd een van de nobele notabel. Om wie je soms ook onbedaarlijk kon lachen, achteraf.

Een van de belangrijkste taken van de commissaris van de Koning was het met enige regelmaat bezoeken van alle gemeenten in zijn provincie – en daar dan verslag van te doen. Baron Van Voorst tot Voorst was liefst 34 jaar commissaris van de Koning, van 1894 tot 1928. Van alle werkbezoeken hield hij een dagboek bij, dat nog dit jaar door het BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) in Den Bosch op een speciale site wordt verzameld, keurig van samenhang voorzien. Interessant, ook cabaretesk leesvoer.

Diefstal

Schijndel heeft rond 1900 ongeveer 1000 inwoners. Er zijn jaarlijks twee gedwongen huwelijken en twee à drie onwettige geboorten, vrijwel uitsluitend in de parochie Wijbosch. ‘Het volk dat onder Wijbosch hoort is verwilderd; het is daar allemaal familie van elkaar; werken doen ze niet; leven veelal van diefstal en stroopen; een graadje erger nog dan Gemonde.’

Volledig scherm Blik op Wijbosch, rond 1900. © bhic den bosch

De vrouwen en meisjes leven er gewoon met de mannen en jongens, huwelijkstrouw is er onbekend, missiewerk van de Paters Capucijnen heeft niks uitgehaald. Het goede nieuws is dat het er niet echt onveilig is. ‘Maar het is er zoo’n rommel, dat fatsoenlijke menschen daar niet willen wonen.’

Toch willen ook de aanzienlijken in Schijndel niet altijd deugen, zoals de gemeentegeneesheer, dr. Koolen. Deze fraudeert volgens Van Voorst tot Voorst schaamteloos met rekeningen. Wat kan hij er aan doen? Niks. Ja, notuleren.

Lik op stuk is een beleid dat hooguit op het gemeentehuis toegepast kan worden. De vroedvrouw die protesteert tegen de komst van een tweede geneesheer in het dorp wordt ‘tot rede gebracht’ door haar gratificatie gewoon een jaar in te houden.

Ander leed: er zijn te weinig boerderijen zodat jonge boeren zich hier niet kunnen vestigen en broers en zusters ongehuwd blijven samenwonen. En de geestelijkheid wil intussen niks meer met dr. Koolen te maken hebben.

Pompeuze stijl

De adellijke Van Voorst tot Voorst schrijft het allemaal netjes op in een wat pompeuze stijl.

‘Op mijne audientie verscheen de Pastoor (Pompen genaamd); hij annonceerde, dat hij spoedig eene subsidie dacht te vragen voor den bouw van eene nieuwe kerk, waarop ik hem heb geantwoord, dat, wanneer de gemeenteraad die subsidie voteerde, een groote kans bestond, dat dit besluit door de hoogere autoriteit gecasseerd werd.’ (bezoek Empel, 27 augustus 1898)

Het waren natuurlijk de deftige heren, de remarquabele mannen van katholieke rang en stand, die hier in aanmerking kwamen voor deze baan, die vooralsnog vooral vertegenwoordigend was en voor het protocol. De commissaris van de Koning in zijn moderne uitvoering kennen we sinds 1814, bij de totstandkoming van het nieuwe staatsbestel en de rentree van het huis van Oranje.

Deerniswekkende figuur

Wat de commissaris van de Koning te doen heeft, is altijd wat vaag gebleven. Bij zijn eigen afscheid als commissaris van de Koningin noemde Dries van Agt een man in die functie een ‘deerniswekkende figuur’, met een taak die je kunt omschrijven als ‘totaal oninteressant’ – een provocatie natuurlijk, maar niemand die het tegendeel met overtuiging wist uit te venten. Onze huidige commissaris van de Koning, Van de Donk, houdt zijn agenda in elk geval liever op zak.

Baron Van Voorst tot Voorst liet zijn agenda dus wel na, maar omdat het zijn opdracht was en wetende dat een en ander pas openbaar zou kunnen worden als hijzelf allang dood was. Dan kun je de waarheid misschien ook beter dienen.

‘Toen er later een glas Rijnwijn moest gedronken worden, maakte het geen aangenamen indruk, dat de burgemeester den secretaris liet komen, door dezen een flesch uit een kast liet halen, de flesch liet ontkurken en liet inschenken, waarop de secretaris weer heen mocht gaan. Het had er veel van, alsof de secretaris de huisknecht van den burgemeester was.’ (bezoek Empel, 1898)

Hij gaf zich zelfs over aan ordinair roddelen. ’Volgens den Burgemeester van Alem zou de ongehuwde burgemeester van Empel (Godschalcx) 2 ton rijk zijn; diens gehuwde broer zou zeker 3 ton rijk zijn.’

Audi:entie

De bezoekjes verliepen doorgaans volgens een vast patroon. De baron werd met een speech verwelkomd door het hoofd der school of de burgemeester, er was een erehaag of ‘eerewacht’, gezang van kinderen of muziek van de harmonie en altijd wel een dejeuner. En een audiëntie, want iedereen moest gelegenheid krijgen de commissaris persoonlijk aan zijn jasje te trekken. Verder werd hij bijgepraat door wethouders en de secretaris en bezocht hij hier eens een fabriek en daar eens een molen. Met 200 gemeenten in de provincie kwam je zo de jaren wel door.

Lastig leek het de commissaris vooral te hebben met dat socialistische tuig dat soms botweg weigerde naar de pijpen der industriëlen te dansen en dan zelfs ging staken.

In 1904 waren er stakingen in Goirle bij Van Puyenbroek, waarvan gevreesd werd dat ze zouden overslaan naar Tilburg, waar de zedelijkheid overigens sterk achteruit ging en er veel te veel gezopen werd, lezen we. De stakingen sloegen over. De eerste was er een bij Van den Bergh-Krabbendam, waar nieuwe machines waren aangeschaft die door een wever en een leerjongen bediend moeten worden. Dat wilde het werkvolk niet, noteerde Van Voorst tot Voorst, ‘door die machines wordt den werklieden het brood uit den mond gestooten; bovendien wil men niet, dat er leerjongens worden aangenomen, die leerjongens worden later wevers, er komen dan wevers te veel.’

Volledig scherm Baron van Voorst tot Voorst. © bhic den bosch

Polderwerkers

Hij moet toch een goed hart hebben gehad, Van Voorst tot Voorst, want hij vermeldde in 1902 met nauw verholen goedkeuring dat in Rosmalen 20 meisjes elke dag in Den Bosch gaan werken, maar een uur later vertrekken dan de mannen en een uur eerder thuis zijn. Er mag dan ook door polderwerkers niet meer langer dan elf uur per dag gewerkt worden, een hele verbetering ten opzichte van de tijd dat die nog om vijf, soms om vier uur aan het werk moesten, terwijl ze eerst anderhalf, twee uur nodig hadden om naar dat werk te lopen!

De baron was vrijwel machteloos. Hij kon iemand ’n standje geven, een ander een boze brief sturen, misschien wat dreigen. Zo vond hij de nieuwe burgemeester van Rosmalen een geboren minkukel. Opschrijven dan maar.

‘Wolters viel mij niet mede; hij bevestigde den indruk, dien ik vroeger herhaaldelijk van hem kreeg, dat hij een lastig en nijdig mannetje is, een echte dorpspotentaat. Het ergerde mij in hooge mate, dat hij van Kerssemakers, het pas overleden schoolhoofd te Kruisstraat, niets dan kwaads wist te zeggen, en geen enkel woord van waardering wist te vinden voor de groote verdiensten van dien edelen man. Moge de ingezeten van Rosmalen niet te veel van hem te lijden krijgen!’

Mandenmakers

Het is overal wat. Vlijmen? ‘Van B en W hoorde ik, dat Vlijmen hard achteruit gaat’, noteert hij 1898. Vier jaar later is ook het moreel van de bevolking in mineur. Iedereen is mandenmaker geworden. Sappelen voor een stuiver. Veel ‘gedwongen’ huwelijken. De baron noteert: ‘Het volk loopt ’s Zondags onder de preek de kerk uit, en komt er na de preek niet meer in. Velen gaan helemaal niet meer naar de kerk. De pastoor kan er niet veel aan doen.’

En de commissaris al helemaal niet.

Volledig scherm Gemeentelijk geneesheer dr. Koolen. © bhic den bosch