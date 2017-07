Highstreet, Zillion, 't Fortuin - in de nineties gingen we 'boenken' over de Brabantse grens

Voor een goede stapavond staken we in de jaren 90 de grens over. Op naar België! Waar de discotheken volliepen, sluitingstijden niet bestonden en de 'meskes' schoon waren.

Argh! Stond je net het vuur uit je sneakers te dansen, tikte de sluitingstijdenambtenaar op het raam van de lokale discotheek: '02.00 uur, tijd om af te sluiten'. Op dat moment kon je twee dingen doen als jong en onstuimig lid van de nineties: de discussie aangaan (kansloos), of de stapavond afsluiten in de nabijgelegen snackbar (roemloos). Gelukkig hadden wij, zuidelijke Nederlanders, nog een derde optie: de grens over!

,,Wanneer de Hollandse discotheken sloten, kwamen hier de taxi's voorrijden", weet Herman Herrijgers. Als uitbater van discotheek 't Fortuin in Meer kreeg hij elke zaterdag de Ollanders op bezoek. Die wisten zijn tent altijd al goed te vinden, maar de piek lag nooit zo hoog als in de jaren 90. ,,Zeker 70-80 procent van onze bezoekers kwam van over de grens. Het kon niet op in die tijd."

Leuk? De uitbater vond van wel. Assertieve Hollanders kwamen hossend zijn tent binnen, terwijl de Vlamingen nog zenuwachtig naar hun schoenpunten stonden te kijken. 'Die lui pikken al onze schone meskes in', klaagden ze dan bij de uitbater. ,,Dat was terecht, denk ik. Veel vrouwen zijn hier uiteindelijk met een Hollander getrouwd. Dat heeft ongetwijfeld een verband."

Buitenwippers

Officieel ging 't Fortuin om 04.00 uur dicht. Maar volgens goed Vlaams gebruik werd daar schouderophalend mee omgegaan. ,,06.00 was geen uitzondering", weet Herrijgers. Pas dan kregen zijn gasten een duwtje in de rug van de buitenwippers, zoals de portiers in Vlaanderen heten. Daarnaast had de club nog een grote troef: ,,Je kon bij ons een krat bier bestellen. Daar werden Hollanders blij van. Je had nergens zo snel een pilske in je handen als hier." Santé!

Bij 't Fortuin werd het bier per krat besteld. 'Daar werden de Hollaners blij van', aldus de uitbater.

Niet alleen in Meer, ook bij clubs als Illusion (Lier), Highstreet (Hoogstraten), Carré (Boom) en Dixies (Brasschaat) was het filerijden voor taxi's met een oranje nummerplaat. Het Grenswisselkantoor bij Hazeldonk stond op zaterdagavond vol met gelkoppies en navelpiercings die hun guldens omruilden voor Belgische franken.

Befaamd waren ook de party's in club Zillion (Antwerpen), vooral vanwege de bardames die bier rondbrachten in minuscule topjes, met knipperlichtjes waar je tepeltjes zou verwachten. 'Entree 400 frank. Hollanders 20 gulden', stond er boven de deur. Daar kreeg je tot in de vroege uurtjes vette house, dikke lasershows en oplichtende borsten voor. Kwam daar maar eens om in je eigen stad in Brabant!

,,Wij legden het af tegen de Belgische clubs", beaamt Hugo de Graaf. Hij stond eerst achter de bar en later achter de draaitafels in de Bredase discotheek Spock. ,,Er was geen hond die naar Breda kwam om partyen, dus wij waren er voor de thuisblijvers. De tent stond altijd goed vol hoor, maar men vergeet weleens hoe klein Spock eigenlijk was, zeker in vergelijking met die Belgische megaclubs."

Een bomvolle Zillion in Antwerpen.

Euforisch

Wie terugdenkt aan Belgische stapavonden, zal zich vooral de extravagante feesten herinneren. Of anders wel hectometerpaaltje 46,1 bij Sint-Job-in-'t-Goor, waar we allemaal wel eens tegenaan hebben geplast op de terugweg. Maar 'fuiven' was zeker niet de enige reden voor de oversteek.

DJ Cor Fijneman, prominent lid van de Bredase dancescene, trok vaak naar België voor de muziek: ,,Je kon ook naar Rotterdam, maar daar stond iedereen te hakken op hardcore. In Vlaamse clubs draaiden ze mildere muziek. Trance. Dat was daar populair toen. Het had iets euforisch, een mystiek die wij helemaal niet kenden."

Maar wacht eens, trance was toch juist het ding van Breda? Met Tiësto als grote vaandeldrager? ,,Absoluut, maar hij deed zijn inspiratie op in Belgische clubs, net als ik. Vervolgens namen we dat geluid mee naar huis, om er in de Spock ons eigen ding mee te doen. Breda had waarschijnlijk nooit zo'n grote trancestad geworden als het niet zo dicht aan de zuidgrens lag."

Dat merkte De Graaf ook in Spock: ,,In de loop van de jaren 90 hoorde je steeds meer trance bij ons. Spock was een broedplaats waar jongens als Tiësto, Fijneman en Dazzle experimenteerden met het geluid dat ze in België opdeden. Daar zijn Breda én de Spock beroemd mee geworden. Prachtig wat die avonden zuipen en feesten in België teweeg hebben gebracht."

De dansvloer van Highstreet in Hoogstraten stroomt langzaam vol.

Stampen

Was het echt altijd vrolijk 'boenken' geblazen in de Belgische clubs? Mwa... Aan de deur stuitte Hollanders vaak op problemen. Wilde je net je nieuwe sneakers showen, werden ze 'te sportief' bevonden door de buitenwippers. Bij Zillion kon je zelfs schoenen huren waarmee je wél binnenkwam. Lekker verdienmodel.

Opstootjes waren er ook veelvuldig. Zillion-eigenaar Frank Verstraeten deed in 1999 zijn beklag in het AD: ,,We zijn een Hollandse enclave geworden, Antwerpenaren voelen zich vaak een minderheid." Het leverde stevige krantenkoppen op in België: 'Vechtersbaas bonkt Hollander tegen paal', 'Parkeerwachter krijgt stampen' en 'Hollander ongenadig afgetroefd in discotheek'.

Wie om zich heen keek, begreep wel dat het losgeslagen clubleven in België niet eindeloos kon voortduren. Veel zaken zijn dicht nu. Highstreet gaat alleen nog open voor themafeesten. Zillion is gesloten wegens aanhoudende schandalen. En Illusion moest sluiten toen bleek dat iedereen er strak stond van de xtc (joh!).

Stapgeneratie

Eén discotheek van weleer is nog steeds open. Gelegen aan Meerdorp 13 in Meer. Herrijgers: ,,Het is spijtig. Ik heb andere clubs nooit gezien als concurrenten voor 't Fortuin. We sterkten elkaar. Hollanders die naar Highstreet gingen, kwamen eerst hier langs. Nu steekt bijna niemand meer de grens over."

Tja, waarom zouden we? Onze eigen clubs blijven inmiddels ook langer open. Als de sluitingstijdenambtenaar nu voor de deur staat, zitten wij allang voldaan met een curryworst in de snackbar. Daarnaast legt de traditionele discotheek het af tegen festivals, bingewatchen, comazuipen en god weet wat de nieuwe stapgeneratie allemaal uitvreet.

Herrijgers: ,,Vroeger sprak je af in de kroeg. Nu hoeven mensen de deur niet meer uit, laat staan de grens over. Het café houdt ons draaiende, maar van de discotheek moeten we het echt niet meer hebben. Toch hoop ik nog steeds dat het weer een keer omslaat. Kom aan Hollanders, zou ik zeggen, stap weer eens in die taxi naar Meer. Het is hier nog altijd gezellig."