Hinder op Eindhoven Airport na instorten parkeergarage

De luchthaven verwijst naar de andere parkeergarages in de omgeving. Ook is er een tijdelijke Kiss and ride-strook aangelegd op de Luchthavenweg tussen parkeerterrein p3 en p4. De taxistandplaats is ingericht bij garage P2.

Wat de gevolgen van de instorting zijn voor de bedrijfsvoering van de luchthaven op langere termijn is nog niet duidelijk, zegt directeur Joost Meijs. De drukke zomerperiode staat voor de deur en alle inspanningen waren er op gericht om in juli het nieuwe gebouw met 800 parkeerplekken in gebruik te kunnen nemen. "Op dit moment zijn we alleen nog maar bezig met het zo goed mogelijke afwikkelen van het verkeer", zegt Meijs. "Al het andere -wat gaat er met het gebouw gebeuren en dergelijke- zijn vragen waar we ons later deze week over gaan buigen. Het zo goed mogelijk afwikkelen van de verkeersstromen heeft nu eerste prioriteit.

De luchthaven is bereikbaar, maar wel is het wat ingewikkelder nu. We vragen reizigers daarom om meer tijd en ruimte in te plannen, wat eerder naar de luchthaven te komen. Tot op heden loopt het goed; er zijn geen vluchten die hierdoor vertraging hebben opgelopen."

