Hoe acteur Romijn Conen zich een weg terug vecht na herseninfarct

BERLICUM - ,,Alsof hij in die nacht gekatapulteerd is naar Mars en nu al twee jaar lang, heel, heel erg langzaam zijn weg terug zoekt.” Zo omschrijft Nanna Tieman de nacht waarin haar man, de acteur Romijn Conen uit Berlicum, getroffen werd door een herseninfarct.

Het 'ongeval' zoals Conen het noemt, zette rigoureus een streep door alles wat vanzelfsprekend was. Zijn filmrollen in Liever Verliefd of Zusje. Zijn tv-werk in Flikken Maastricht. Zijn voorstellingen op het podium. Zijn complete bestaan en dat van zijn vrouw.

Nu twee jaar later opent het stel hun bed&breakfast bij hun boerderij in het buitengebied van Berlicum Een voorzichtige volgende stap in hun gevecht om weer iets van een dagelijks leven terug te veroveren. In het najaar worden ze allebei ambassadeurs voor de Van der Sar-Foundation. De oud-keeper van onder meer Ajax zet zich na de hersenbloeding van zijn vrouw in voor revalidatiemogelijkheden. Tieman: ,,We kunnen mensen helpen met ons verhaal. Want je moet het blijven vertellen. De neiging om samen in je schulpje te kruipen is groot, maar dan begrijpen mensen het niet. Dan gaan ze afhaken en blijf je alleen en eenzaam over.”

Voorlopig geen theater

Conen en Tieman vormden samen de drijvende krachten achter hun theatergezelschap. Maar voorstellingen zitten er voorlopig niet in. Of het er ooit nog van komt? Kan zomaar, over een jaar of vier en dan juist over hun eigen situatie.

Voorlopig zijn ze nog afhankelijk van de crowdfunding-actie. Broer Boris Pavel Conen zette de stichting Voor Romijn op. Werken als theatermakers deden ze als zzp-ers. Zelfstandige zonder personeel én zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering. ,,Veel te duur, dat geld hadden we niet eens”, stelt Tieman. ,,Sommige mensen zeggen: ja lekker. Je hebt een bekend koppie en dus willen mensen best doneren. Natuurlijk hebben we geluk met zijn bekendheid en het netwerk van Romijn. Het is geweldig dat we zo de tijd krijgen om ons leven weer op te pakken. Hoe langzaam dat gaat, weet je pas als je er middenin zit.”