Hoe boekingswebsites je een poot uitdraaien

‘Meestal volgeboekt.’ ‘Erg gewild.’ ‘Nog 3 kamers op onze site.’ ‘De afgelopen 6 uur 14 keer gereserveerd.’ ‘22 anderen kijken nu ook.’ ‘Mis onze beste prijs niet.’ ‘Reserveer nu voor het te laat is.’



Als je nog geen vakantiestress hebt, dan krijg je het wel door hotelboekingsites als Booking.com, Expedia en vergelijkingswebsites Tripadvisor en Trivago. Een hotelkamer reserveren was nog nooit zo makkelijk en zenuwslopend tegelijk.



De kamer die we als test voor dit artikel willen reserveren, blijkt in trek. In het hotel, dat omschreven wordt als ‘Andalusische romantiek’, is nog maar één kamer beschikbaar en er zijn tien andere kapers op de kust, zo laat het geopende menu op het computerscherm weten. We blijken van alle gegadigden het behendigst met toetsenbord en muis, want de kamer is voor 120 euro van ons. Bingo! ‘U heeft de beste prijs.’



,,Helemaal niet’’, zegt een vriend, werkzaam in de hotelbranche, die van onze vakantieplannen hoort. ,,Hotels bieden op de eigen website vaak een lagere prijs aan. En zo niet, dan kun je altijd even bellen met de vraag of er te onderhandelen valt.’’

Quote Een hotel mag op de eigen website niet zakken onder de prijs van Booking.com Hoteleigenaar die anoniem wil blijven





Hij heeft gelijk. Op de website van het hotel in kwestie blijkt de prijs voor een tweepersoonskamer en een enkele overnachting 10 euro lager te liggen dan bij Booking.com. Ook concurrenten Expedia en Trivago rekenen 120 euro voor een verblijf in het hotel van onze keuze.



Waarom zijn de grote hotelboekingssites met hun zogenaamde laagsteprijsgarantie duurder? Dat wil de hoteleigenaar best vertellen, zolang hij en zijn hotel maar niet met naam in de krant verschijnen. Dat kan hem namelijk in de problemen brengen.

Verbanning

Een hotel mag op de eigen website niet zakken onder de prijs van Booking.com, vertelt de hotelman. Daarmee probeert het bedrijf te voorkomen dat mensen op Booking.com zoeken, maar uiteindelijk via een ander kanaal boeken. Zo kan Booking.com aan klanten de beste prijs garanderen.



Hij zou niet de eerste zijn die voor het breken van de regels door het machtige Nederlandse bedrijf op de vingers wordt getikt. Het kan zelfs leiden tot een verbanning naar pagina 20 van de zoekresultaten, waar geen enkele bezoeker van Booking.com je weet te vinden. Daar zit hij niet op te wachten, want er moeten wel kamers worden verhuurd.

Commissie

Als bemiddelaar tussen consument en aanbieder ontvangt Booking.com een commissie voor iedere kamer die via het platform wordt verkocht. Doorgaans is dat 15 procent, maar sommige hotels betalen tot wel 25 procent. Bij een kamerprijs van 120 euro gaat dan 30 euro naar de boekingsite. Hoe meer commissie je betaalt, hoe hoger je verschijnt op de lijst met aanbevolen accommodaties.



Die ingeleverde omzet moet natuurlijk wel worden terugverdiend. De hotels berekenen dit door in de kamerprijs. Zo betaal je als klant uiteindelijk de rekening. En zo maken boekingsites de hotels duurder in plaats van goedkoper.



Op sites als Booking.com staan dus niet altijd de laagst mogelijke prijzen voor hotelkamers. Waar dan wel? Niet bij Expedia.nl. Expedia is het moederbedrijf achter grote merken als Hotels.com, Trivago, Orbitz, Hotwire, Travelocity en CheapTickets. Wie hier zoekt, zal dus weinig verschil in kamerprijzen zien. En ook Expedia eist een flinke commissie van de hotels: 15 tot 20 procent.

Korting

Tips

Hoe betaal je wél de laagste prijs? Drie tips op een rij.



1. Vergelijk voor je boekt



Reserveer nooit meteen een kamer of accommodatie, maar vergelijk. Op boekingsites staan alle hotels keurig op een rij en vind je alle informatie die je nodig hebt. Daarna kun je dezelfde hotels ook vinden op Google. Kijk ook op de eigen website van hotel of verhuurder.



2. Bel en onderhandel



Hotels mogen op hun eigen website geen lagere prijs aanbieden dan op Booking.com. Die regel geldt niet als de klant persoonlijk of telefonisch contact opneemt met het hotel in kwestie. Als je een kamer op het oog hebt, kan het lonen om contact op te nemen met het hotel en te vragen of je een goedkopere overeenkomst kunt sluiten.



3. Reserveer met een VPN



Deze tip is misschien niet voor iedereen weggelegd, maar met een VPN-verbinding (virtual private network) op je pc of laptop kun je aardig wat besparen op je hotelreservering. Daarmee lijkt het alsof je IP-adres afkomstig is uit een ander land, en je dus daar de reservering maakt. In andere landen gelden veelal lagere tarieven voor hotelovernachtingen en ook voor vliegreizen.



Goedkoper kan het zijn om te boeken bij het Nederlandse initiatief Bidroom.com. Dat laat hotels slechts twee procent commissie betalen. Daarom zijn die bereid de klant korting te geven: minimaal 5 procent. Je moet wel altijd inloggen om de beste hoteldeals te kunnen zien.



De grote boekingsites staan namelijk niet toe dat aangesloten hotels kamers tegen lagere prijzen aanbieden op andere, openbare websites. Maar achter een inlogmuur gelden de prijzen niet als openbaar en mogen de hotels lagere kamerprijzen aanbieden. Bidroom is actief in 128 landen en 1.142 steden.



Elkeplek.nl verzamelt het aanbod van Nederlandse bungalowparken, campings en groepsaccommodaties. De maximale marge die naar de website gaat, bedraagt 8 procent van de oorspronkelijke boekingsom. Op die manier moet worden voorkomen dat het dezelfde kant uit gaat als in de hotelsector. Zo’n 2.500 recreatiebedrijven hebben zich bij Elkeplek.nl aangesloten.



Ook handig is Zoover.nl. Zoover boekt zelf geen reizen of overnachtingen, maar plaatst wel links naar de goedkoopste aanbiedingen. Dat maakt inzichtelijk wie van de touroperators of grote boekingsites het voordeligst is. Maar je kunt ook direct boeken wanneer je denkt zo een betere deal te krijgen. De site biedt verder een uitgebreid overzicht van campings met veel reviews van gebruikers.

Airbnb