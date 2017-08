Hoe kwetsbaar is de binnenstad van Eindhoven voor een aanslag?

EINDHOVEN - Hoe kwetsbaar is de Eindhovense binnenstad voor een aanslag zoals vorige week in Barcelona en zoals die eind vorig jaar plaatsvond in Berlijn?

Het drukste winkelgebied van Eindhoven, de Demer en omgeving, wordt tegenwoordig al tussen 11.00 en 19.00 uur afgeschermd tegen autoverkeer met zogenaamde pollers: verzinkbare paaltjes. "We hebben het er over gehad als ondernemers. Maar eigenlijk zijn onze klanten, precies in die straten waar het echt heel druk is, al goed beschermd", zegt voorzitter Bart Meijer van Stichting Detailhandelsplatform Binnenstad Eindhoven. "En dat is natuurlijk waar een aanslagpleger op uit is, in één klap zoveel mogelijk slachtoffers maken."

Maar toch: iedereen die kwaad wil kan zo het 18 Septemberplein en de Piazza opscheuren, evenals het Catharinaplein (via de Kerkstraat). Toch pleit Meijer niet meteen voor uitbreiding van het aantal pollers. "Dat is toch wel lastig, in verband met de weekmarkt op het plein."

'Er kan maar beter een obstakel staan'

Veel andere gemeentes haalden de afgelopen jaren zelfs bestaande pollers weg, omdat mensen er per ongeluk tegenaan reden. "Sinds de aanslag in Nice vorig jaar is die trend weer aan het keren", aldus Menno Luyten van het bedrijf Security Technics & Development, dat onder meer pollersystemen levert. "Er kan maar beter een obstakel staan, redeneren gemeentes nu. Zelf ga ik ook niet meer op een terras zitten dat zo ligt, dat iemand er zomaar op in kan rijden."

Luyten tekent wel aan dat de Nederlandse binnensteden nu geen pollers hebben die in de catergorie 'crashproof' vallen, ook Eindhoven niet. "Ze houden een auto tegen, en ook nog wel een bestelbusje zoals dat in Barcelona is gebruikt. Maar geen zware vrachtwagen." Bij echte 'crashpollers', zoals die bij ambassades worden aangelegd, komt veel meer kijken. "Daarvoor is massa nodig. Onder zo’n paal zit een blok van 33 ton beton."

Volledig scherm © FotoMeulenhof

Natuurlijk kan een terrorist elke keer weer een ander middel gebruiken. En het ligt voor de hand dat terroristen eerder een grotere, meer aansprekende (hoofd)stad als doelwit kiezen dan Eindhoven. Maar de aanhouding van de Eindhovense terreurverdachte Hasan A. (zijn rechtszaak loopt nog) en het terreur­alarm rond het Guus Meeuwisconcert in juni wijzen erop dat een aanslag hier ook niet helemaal ondenkbaar is. Moet de gemeente hier dan toch niet wat aan doen?

Burgemeester Jorritsma kiest tot nu toe voor tijdelijke maatregelen. Na de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn liet hij bloembakken plaatsen langs de rand van het 18 Septemberplein. Toen de kerstdrukte voorbij was werden die weggehaald. Ook bij de Guus Meeuwis-concerten werden tijdelijke zandzakken geplaatst. Is het tijd voor een permanente afscherming van het 18 Septemberplein? Die stap wil Eindhoven nu in ieder geval niet nemen. Over de afwegingen wil het college niets kwijt. Net als eerder reageren B en W uiterst summier op vragen over dit onderwerp: Jorritsma wil zich niet in de kaart laten kijken. 'De laatste aanslag is voor ons geen aanleiding voor nieuwe maatregelen', zo laat het college alleen weten.