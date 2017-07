Hoe ontstaan vervallen boerderijen? Op onderzoek in de regio

BERGEIJK - Ze staan links en rechts verweesd en doelloos in het landschap in Brabant: oude, verzakte boerderijen, met afgebladderde verfresten op het houtwerk, soms met ingevallen daken en overal onkruid. Soms weet niemand nog waarom ze ooit leeg zijn gekomen. Familieruzies, erfeniskwesties of gewoon onverkoopbaar .

En dan vallen ze soms zelfs ten prooi aan handige henneptelers. Deze krant ging op zoek naar de verhalen achter enkele bouwvallige boerderijen in de regio.

Bergeijk

De langgevelboerderij aan de Hooge Berkt 21 in Bergeijk ziet er nu niet uit, daar is overbuurman Harrie Verweijen het wel mee eens. Het dak van het middengedeelte is intussen ingestort.

De gemeente Bergeijk heeft de boerderij genoteerd als gezichtsbepalend monument, maar doelt daarmee niet op de huidige, uiterst deplorabele, toestand. Daar is weinig monumentaals aan. De boerderij was tot voor zestien jaar van boer Van Poppel en zijn vrouw. Wat er daarna met het gebouw moest gebeuren, werd lange tijd een familiekwestie. ,,De boerderij is kennelijk al heel oud", zegt Verweijen. ,,Dat constateerde de gemeente na onderzoek. Dat zien ze aan de manier waarop het gebouwd is."

Boerderij en stal mogen van de gemeente omgebouwd worden tot twee woningen. Door dat zo te doen, kan het monument worden behouden en zelfs worden gerenoveerd, zo verwacht de gemeente Bergeijk. Aanvullende nieuwbouw is niet toegestaan. Het gebied Hooge Berkt heeft cultuur-historische waarde. Wie met de boerderij aan de slag gaat, is verplicht opgravingen te doen, zo staat in het bestemmingsplan.

De hoeve wordt binnenkort geveild in drie stukken: de woning, de stal en grond. ,,Het zou mooi zijn als er straks iets staat waar je plezierig tegen aan kan kijken", zegt de buurman. ,,Zoals het er nu bij ligt, raakt de boerderij alleen maar meer vervallen."

Mierlo

De exacte bouwdatum is onbekend, maar in 1830 stond het er in ieder geval al; een bijzonder boerderijtje met een rieten dak en een opvallende rode deur aan de Weijer in Mierlo. Het zou zomaar een van de oudste gebouwen in Mierlo kunnen zijn. De boerderij heeft ongetwijfeld betere tijden gekend, maar nu woont er niemand meer, is het verval ingetreden en staat het praktisch op instorten.

Het is niet dat er niemand aandacht heeft voor het pand dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat. De lokale heemkundekring sprak er zijn zorg al over uit, de landelijke Erfgoedvereniging Heemschut trok twee jaar geleden aan de bel bij de gemeente en de gemeente verzocht de eigenaren in te grijpen. ,,We hebben ze aangeschreven en gevraagd om iets te doen om het in ieder geval te stabiliseren en niet verder te laten verwaarlozen", zegt een woordvoerder. Het pand is nu dan ook gestut en er hangen plastic zeilen over het dak om regen en wind zo veel mogelijk buiten te houden. ,,We houden in de gaten dat het niet verder verzakt", zegt de gemeentewoordvoerder. ,,Maar meer kunnen we niet doen."

De kwestie lijkt een goed voorbeeld van hoe zowel eigenaren als gemeentes kunnen worstelen met een monument. Slopen kan niet, verkopen van een bouwval is ingewikkeld en verbouwingen moeten aan strikte eisen voldoen, maar financiering is vaak een probleem.

De eigenaren van het boerderijtje aan de Weijer willen overigens niet mee werken aan dit artikel. Eerder meldde bijvoorbeeld Erfgoedvereniging Heemschut wel dat de eigenaren op zich van goede wil lijken om iets aan het verval te doen.

Ommel

De verf bladdert van de houten poort af en de kozijnen zien er al even versleten uit. De naastgelegen varkensstal (of wat daar voor voor moet doorgaan) heeft niet eens een dak en van mensen al helemaal geen spoor. Kortom, weinig teken van leven op Diesdonkerweg 9 in Ommel. Het enige met een beetje glans op het perceel is een bord 'te koop' van makelaardij landelijkwonen.nl. Maar of de opzet (verkopen) snel slaagt, daar heeft de makelaar in kwestie een hard hoofd in, laat hij telefonisch weten. ,,Er is natuurlijk nogal wat onderhoud nodig.'' Dat blijkt ook duidelijk aan de achterzijde. Wat overigens wel direct opvalt is een - inmiddels achterhaalde - mededeling aan de deur van de gemeente Asten: woning gesloten voor drie maanden. De reden wordt niet verbloemd: 'een handelshoeveelheid softdrugs is aangetroffen'. Een 'snelle jongen uit Helmond met een dikke auto' gebruikte het pand voor duistere activiteiten, bevestigt buurman Toon van den Eijnden. ,,Het viel al snel op dat het geen alledaags persoon is hier in Diesdonk.''

Die Van den Eijnden is een Diesdonkenaar in hart en nieren ('in 1400 goot Jan de Smet hier al klokken') en dus kent hij het wel en wee van de boerderij aan de overkant van de kruising ook wel. Die behoorde toe aan het echtpaar Sjaak en Truus Eijsbouts, legt hij uit. Zij hadden één dochter, Ria, die later trouwde met iemand uit Oosterhout, Albert Schellekens. ,,Sjaak en Truus vonden dat Ria maar moest trouwen met een rijke boerenzoon'', grinnikt Van den Eijnden. Dochterlief verkaste naar Oosterhout, net als de inmiddels weduwe geworden Truus die na het vertrek van haar dochter in de boerderij woonde. Het pand kwam leeg te staan.

Een slordige honderd meter verderop (Diesdonkerweg 7) staat een al even desolate boerderij. Laat die ook te hebben toebehoord aan een Eijsbouts: Sjaaks zuster Nel woonde er met haar echtgenoot Sjeng Opheij. Ook zij hadden één dochter, Ria, die na haar scheiding naar Heusden verhuisde. Zij liet ernaast een nieuw huis bouwen, waar ze woonde tot ze er vertrok. Inmiddels lijkt het een onderkomen van Poolse seizoenswerkers. Het huis ernaast, waar Ria in opgroeide, is intussen ernstig en verval en praktisch onbewoonbaar.