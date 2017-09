Hoe speurt de politie naar de moordenaar van Dennis Struijk, de 'Holleeder van Brabant'?

EINDHOVEN - Laat die criminelen elkaar maar uit de weg ruimen, reageert de ene na de andere lezer op het nieuws over de liquidatie van Eindhovenaar Dennis Struijk. Daar denkt de politie toch heel anders over. De aanslagplegers zijn onderdeel van een wereld waar rechercheurs graag een vinger achter krijgen. Hoe pakt de politie zo'n liquidatie-onderzoek aan?

Al snel na de aanslag op Struijk op donderdagavond tuigde de politie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) op; de aanpak voor de complexe recherche-onderzoeken. Over de precieze werkwijze in deze zaak zwijgt de politie, zoals altijd.

Bij een TGO worden over het algemeen direct twintig man betrokken. Zij werken soms anderhalve week onafgebroken. Dagen van veertien uur zijn niet ongebruikelijk. Die eerste dagen moet zo snel en zoveel mogelijk informatie worden verzameld. Wie was Dennis Struijk en in wat voor kringen begaf hij zich? Belangrijke vragen voor het onderzoeksteam. Tactisch rechercheurs gaan direct op pad voor een van de meest essentiële onderdelen: het horen van zijn naasten. Ze beginnen in een klein kringetje om het slachtoffer heen - z'n ouders, schoonouders en vriendin - en maken dat steeds groter - tot vrienden die geregeld met hem online op foto's poseerden en andere contacten.

Een criminele achtergrond van familie of vrienden kan het openlijk praten met de politie in de weg staan. Recherche-onderzoeken naar de keren dat hij in 2015 - in Mierlo-Hout - en in 2016 - voor zijn woning in Eindhoven - is beschoten, zorgden ongetwijfeld al voor een gedetailleerd beeld van zijn handel en wandel. Daarnaast was Struijk geen onbekende in de politiesystemen. Veel aspecten uit zijn leven liggen al vast in dossiers.

Sporenonderzoek

Informatie-rechercheurs storten direct zich op alle overheidsbronnen en pluizen social media na. Bank- en telefoongegevens worden opgevraagd. Forensisch rechercheurs zoeken naar fysieke sporen, in dit geval onder meer op en in de witte Volkswagen Polo waarin Struijk donderdag werd doodgeschoten. Politie onderzocht de nacht van zijn dood ook zijn woning aan de Sint Petrus Canisiuslaan en de plek waar de vermoedelijke vluchtauto brandend werd gevonden aan de Vlinderlaan in Son en Breugel.

Digitale rechercheurs gaan aan de slag met bijvoorbeeld een aangetroffen laptop of telefoon. Analisten richten zich ondertussen op alle binnenkomende informatie en proberen verbanden te leggen. Leden van het Team Criminele Inlichtingen zoeken hun contacten op: informanten in de onderwereld. Hebben ze iets gehoord?

Een persvoorlichter wordt aan het team toegevoegd voor de mediavragen en om op een later moment het publiek bij het onderzoek te betrekken in de hoop op tips. Het team overlegt zo'n twee keer per dag. Gedurende het onderzoek worden alle politiecollega's bij de dagelijkse briefings gewezen op het schietincident. Hebben ze toevallig een opvallende auto aangehouden in de nacht van de liquidatie?

Analyse

De bulk aan informatie wordt de eerste vier dagen verzameld. Daarna begint het analyseren. Analisten maken een tijdlijn van de laatste dagen van zijn leven tot het moment van zijn dood in de Johannes Klingenlaan. Waar liet Struijk zijn gezicht zien de laatste dagen? Wie sprak hij?

Op de plek waar Struijk is doodgeschoten werkte de politie donderdagavond en de hele vrijdag een lijst af. Standaard recherchewerk: zijn lichaam is ter plaatse onderzocht, er volgde buurtonderzoek en er zijn telefoonmastgegevens opgevraagd, camerabeelden in de omgeving bekeken en getuigenoproepen gedaan.

Bij het Nederlands Forensisch Instituut is sectie verricht op het slachtoffer en hij ging in een ziekenhuis door een body scan. Zijn lichaam is zondag overgedragen aan de familie. Het is voor het team een arbeidsintensieve periode; het bekijken van uren aan camerabeelden kost veel mankracht. Een seconde onoplettendheid en de auto van Struijk of de daders is ongezien door het beeld geschoten. Alertheid wordt bewaakt door slechts korte periodes naar de beelden te kijken. En al is er niet meer te zien dan twee koplampen in de nacht... dan betekent dat in ieder geval dat er een auto was. Reden er twee andere koplampen vlak achter dat eerste paar, dan kan dat aanleiding zijn voor een buurtonderzoek.

Camerabeelden

Rechercheurs bekijken niet alleen beelden van de fatale avond. Beelden uit de omgeving van dagen terug zijn ook van belang. Want misschien zijn er personen of voertuigen te zien die meerdere keren door de buurt reden zonder dat ze er iets te zoeken hebben. Mogelijk daders of handlangers die de buurt verkennen. Ook beelden tussen Best en Son en Breugel worden ongetwijfeld onderzocht. Misschien staat daar de mogelijke vluchtauto op. En waar kwam die - vermoedelijk gestolen - BMW vandaan?

Scenario's

De rechercheurs zetten zoveel mogelijk scenario's op een rij. Dat varieert normaal gesproken van een ongeluk of zelfmoord tot een criminele afrekening. Bij Struijk ligt een criminele afrekening voor de hand. Maar waarom? Het wegstrepen van zoveel mogelijk scenario's neemt zo’n twee weken in beslag. Alle resterende opties komen bovenaan de lijst en moeten het eerst worden uitgezocht.

Terwijl iedereen de fatale aanslag koppelt aan de twee eerdere liquidatiepogingen, zal het rechercheteam daar in het begin niet zomaar van uitgaan. Tunnelvisie is een gevaar voor het onderzoek. Het is weliswaar een reëel scenario, maar rechercheurs denken ook aan de mogelijkheid dat Struijk de afgelopen maanden in een nieuw conflict verzeild raakte en zijn dood niets met oude vetes te maken heeft.