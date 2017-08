Hoe undercoveragenten een Nederlandse drugsbaron in de val lokten

Quote 700.000 dollar. Voor een stel bananen! Mimoun K. ,,Het geld is in Amsterdam, maar ik kan het je overal sturen. Naar Dubai. Wil je euro’s? Dan krijg je euro’s. Wil je kleine of grote coupures? Je krijgt het zoals je wilt, begrepen?”



Tijdens een geheime bijeenkomst in Spanje op 11 juni 2016 laat Mimoun K. (45) er geen misverstand over bestaan. Hij is dé expert als het gaat om grootschalige drugshandel. Hij heeft afgesproken met de belangrijkste deelnemers aan zijn volgende operatie: de invoer van 2.300 kilo Colombiaanse cocaïne naar Roemenië. De eindbestemming: Nederland. Straatwaarde: minstens 200 miljoen euro.

Zonder dat K. het weet, is zijn organisatie al maanden 'besmet'. Hij doet zaken met maar liefst vijf undercoveragenten, zo blijkt uit een reconstructie in de Roemeense krant Adevarul. De undercovers helpen hem met de invoer van tien containerladingen bananen uit Colombia, waarvan in twee containerwanden cocaïne is verstopt.

De undercovers komen Mimoun K., alias ‘Rocky’ of ‘Dark Rocky’, op het spoor na een tip van een informant. K. heeft tegen de informant gezegd dat hij voorheen cocaïne invoerde via Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen, maar nu een lijn wil opzetten via de haven van Constanta. Hij is dan bezig met de voorbereidingen, zoals het huren van een loods.

Volledig scherm Camerabeelden registreren hoe de cocaïne wordt uitgepakt. © Politie Roemenië

Hawala-bankieren

Tijdens de bijeenkomst in Spanje vertelt K. hoeveel hij al kwijt is aan de operatie. ,,700.000 dollar!” Hij lacht. ,,Voor een stel bananen!” Het geld heeft hij naar Roemenië verstuurd via hawala-bankieren, het ondergrondse banksysteem voor criminelen. Het geld is nodig voor de eerste lading bananen en dekt ook de overige kosten van de operatie.

Als de megapartij drugs uit Colombia aanstaande is, vraagt K. om gereedschap om de containers open te kunnen snijden. Er komen vijf specialisten over die deze klus moeten klaren. Vier uit Litouwen en één Colombiaan. Mimoun K. prijst vooral de laatste. ,,Hij heeft gouden handen. De volgende keer doe ik alleen zaken met hem.”

Louis Vuitton

Eind juni 2016 hebben undercoveragenten verborgen camera’s geplaatst in de gehuurde loods. Op de beelden is te zien hoe 29 juni blokken cocaïne worden uitgeladen. Op de witte blokken zijn logo’s van luxe merken geperst: Rolex, Kenzo en Louis Vuitton.

Als Roemeense agenten die dag de loods binnenvallen, is Mimoun K. op het vliegveld van Málaga. Daar wordt hij gearresteerd door Spaanse agenten. K. zegt tijdens een eerste verhoor dat alle aantijgingen tegen hem ‘onzin’ zijn.

Volledig scherm Voorgeleiding van Rocky K.. © onbekend

Vis

De undercoveragenten hebben hem tijdens de operatie horen opscheppen over zijn verleden. Hoe hij drugs tussen partijen vis uit Marokko invoerde bijvoorbeeld: ,,Geloof me als ik je zeg: als je je richt op vis, ga je geld verdienen. Ze kunnen het scannen, doen wat ze willen, maar ze vinden het nooit!”

Mimoun K. zegt dat als de Colombiaanse drugs eenmaal binnen is, hij de rest afhandelt. Geen problemen bij de grens. ,,Het is de Europese Unie! Als jullie je werk doen, handel ik het af in Europa.” Met zijn partner Lyubo B. bespreekt hij wel dat ze niet gepakt moeten worden. ,,Als ik de gevangenis in ga, kost het me heel veel geld!”