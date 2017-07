Hoera, vakantie! Lees hier waar je morgen in de file staat

De ANWB waarschuwt voor files richting het zuiden van Europa. Ook in een flink deel van België begint de vakantie dit weekend. Het wegennet loopt daar dus al vol met vakantiegangers uit eigen land en uit buurlanden. De snelweg tussen Eindhoven en Antwerpen (E34) is bovendien afgesloten van vrijdag 19.00 uur tot maandag 05.00 uur. Zorg dus dat je daar op dat moment niet langs moet. Zie hier voor de actuele files in België.

Duitsland

Wie via Duitsland rijdt, krijgt bovendien te maken met vertragingen door een hele reeks wegwerkzaamheden. Plan je route in elk geval niet over de A40 van Venlo richting Essen. De snelweg is dit hele weekend afgesloten bij Duisburg, van vrijdagavond 7 juli 22.00 uur tot maandag 10 juli 05.00 uur. Op de A1 tussen Keulen en Dortmund ligt de snelweg op de schop. Verder landinwaarts is het aan te raden de A5, A7, A61 en A99 te mijden. Kijk hier voor actuele files in Duitsland, of check hier al het aangekondigde werk aan de weg.

Frankrijk

Een zwarte zaterdag wordt het nog niet, maar deze zaterdag verwacht de ANWB wel flinke drukte op de Franse snelwegen. Vooral de wegen van Parijs naar het zuiden lopen vol. De A6 en A7 richting de Middellandse Zee zijn beroemd om de hete vakantiefiles in de zomermaanden, en ook een route via de A10 richting Bordeaux belooft weer vertraging op te leveren. Kijk hier voor actuele files in Frankrijk.

Tunnels

Wie de kant op moet van Italië, Kroatië of het Alpengebied, houdt rekening met de grote tunnels in de bergen. De Mont Blanctunnel die Frankrijk verbindt met Italië (op de N205) vergt geduld. De wachttijd kan daar zaterdag behoorlijk oplopen, voorspelt de ANWB. Dat geldt ook voor de Gotthardtunnel op de A2 in Zwitserland. De beroemde horde op weg naar Italië kost je dit weekend vermoedelijk een uur. Diezelfde wachttijd wordt verwacht bij de Karawankentunnel op de A11 in Oostenrijk, op de grens met Slovenië.

