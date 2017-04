Homostel mishandeld in Breda: 'Ze slaan in je gezicht, maar ze meppen in je hersens'

BREDA - Hans (52) en zijn man Michèl (48) werden in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 maart in elkaar geslagen, samen met een vriend van hen. ,,We zijn gek op Breda, maar het is zeker geen heilige stad.” De politie houdt er rekening mee dat het gaat om homogeweld. Naar de daders wordt nog gezocht.

Ze houden het bij de voornamen. ,,We zijn geen mensen die de publiciteit zoeken”, zeggen ze. Maar nog belangrijker: ,,De daders lopen nog vrij rond.” Het stel oogt vrolijk: ondertussen scannen ze met hun ogen ieder die langs komt lopen.

Het is een deel van hun leven geworden na die nacht in maart, daarom vertellen ze hun verhaal. Hans was jarig: reden voor feest voor de Bredanaars. Restaurantje, kroegje bezoeken. Rond tweeën lopen ze, samen met een vriend (38) uit Middelburg, de kroeg uit op weg naar huis. De derde blijft nog even staan praten met iemand, waarop het paar door de Sint Janstraat slentert.

Klappen

Vlak voor hen loopt een viertal. Twee meiden, twee jongens. Opeens staan ze stil: Michèl en Hans botsen er al kletsend zachtjes tegenop. ,,Beslist niet hard’’, verzekert Michèl. Toen ging het snel. ,,A la minute kreeg ik een vuist tegen mijn hoofd. Zo hard, dat ik tegen de grond viel en out ging.” De twee mannen richten zich vervolgens op Hans en na rake klappen eindigt ook hij op de grond. Wanneer Hans overeind wil komen krijgt hij te horen dat hij moet blijven zitten. Hun vriend, die verderop stond te kletsen, komt toegesneld om Hans en Michèl te verdedigen. Maar ook hij kan op handgemeen rekenen.

Michèl is er het zwaarst aan toe. Op foto’s is te zien hoe dik en beurs zijn gezicht was. Een hersenschudding krijgt hij erbij. Hans loopt een gekneusd jukbeen op en heeft een snee in zijn gezicht staan van zijn bril. De derde, de vriend van het stel, raakt gewond aan neus en knie.

Gericht

De politiewoordvoerder laat weten dat er rekening mee gehouden wordt dat het hier om homogeweld gaat. Voor Hans en Michèl staat het vast. ,,Geen seconde zat er tussen. Diegene sloeg zo gericht, vol op mijn gezicht en daarna gingen ze tekeer op Hans. Voorbedachte rade’’, zegt Michèl. ,,En ze bleven doorgaan. Ook de agent, die we er vlak na spraken, zei dat dit vermoedelijk om onze geaardheid ging, omdat het zo direct gericht was op ons.”

Beurs zitten ze de dag daarna thuis. Hans wil zich niet laten kennen. Een dag later wil hij de angst de baas zijn. ,,Ze bekijken het maar, dat is wat ik dacht. Ik ga de stad in. Ze moeten meer doen om mij klein te krijgen.” Maar eenmaal op straat: ,,Als iemand me al op een bepaalde manier aankeek of te dicht bij me liep, ging ik aan de andere kant van de straat lopen. Pure angst, ik merk het nog steeds.”

Begrip

Helaas is het verhaal van Hans en Michèl geen unicum. Begin deze maand werd er nog een homostel met een betonschaar werd bewerkt in Arnhem.

,,Kijk, sommige mensen, ik merk het bijvoorbeeld wel eens bij mensen op hoge leeftijd, die kunnen dit niet goed begrijpen. Twee mannen samen”, zegt Hans. ,,Daar heb ik respect voor. Mensen roepen ook wel: ‘Homo’s! Stelletje nichten!’ Daar lig ik niet wakker van. Hand in hand lopen, dat deden we al niet. Het kan niet in Nederland, want voor je het weet krijg je dit.”

Maar: ,,Ze weten niet wat ze aanrichten. Je maakt zoveel kapot. Ze slaan in je gezicht, maar ze meppen in je hersens.”

Gezocht