Honderd uur taakstraf voor Brabantse opa die ontucht pleegde met kleinzoon (7)

Ook regio-boeren mogelijk getroffen door gif-schandaal

7:06 EINDHOVEN - Kippenboeren wachten in grote spanning de omvang van het schandaal rond anti-luizenmiddel fipronil af. Ook in deze regio. Want de kans is levensgroot dat ook pluimveehouderijen in Zuidoost-Brabant op slot moeten. Ze hebben in dat geval het gewraakte middel gebruikt, dat wordt toegepast om schuren te ontsmetten.