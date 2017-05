Honderden kilo's granaten in schuurtje Etten-Leur: Buurt 'aan ramp ontsnapt'

ETTEN-LEUR - 'De buurt is aan een ramp ontsnapt.' Dat bevestigt een woordvoerder van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) na de vondst van honderden kilo's fosfor-, geschuts- en handgranaten en andere munitie uit de Tweede Wereldoorlog in een schuurtje in de Paukeslag in Etten-Leur.

Gevaarlijk is de situatie ter plaatse nog steeds, maar van 'direct gevaar' voor omwonenden is volgens woordvoerder Nico van de EOd geen sprake meer.

Knallen

Knallen

Mensen van de EOD verzamelen en identificeren wapentuig uit de Tweede Wereld, dat maandagavond werd gevonden na een brand in een schuurtje aan de Paukeslag. Het wapentuig werd maandagavond gevonden na een brand in het schuurtje. Omwonenden werden opgeschrikt door knallen.



De politie sloot daarop de toegang tot het binnenplein af. De EOD verwacht nog tot morgen bezig te zijn met het verzamelen en identificeren van het wapentuig.



Woensdag wordt het volgens Nico op een door te gemeente aangewezen locatie, op veilige afstand van mensen en dieren, tot ontploffing gebracht.

Schadelijk

De EOD onderzoekt momenteel wat er precies lag opgeslagen in het schuurtje, hoe gevaarlijk dat materiaal was en hoe het vernietigt moet worden."Fosforgranaten zijn zeer gevaarlijk," zegt EOD'er Nico. "Er zit een chemische stof in en dat moet je niet inademen. Dat is zeer schadelijk voor de gezondheid." Deze granaten worden gebruikt om een rookveld aan te leggen.

Tijdens de brand zijn knallen gehoord, maar onbekend is wat er precies ontploft is. Nico: "Als de hele voorraad geëxplodeerd was, dan had dat schuurtje er niet meer gestaan, waren ook andere schuurtjes de lucht in gegaan en hadden alle ramen in de omgeving er uit gelegen. Je kunt inderdaad zeggen dat de buurt aan een ramp ontsnapt is."

Voorlichting

Waarom de bewoner het wapentuig uit WO II verzamelde is onbekend, zoals ook nog niet bekend is of de man daar een vergunning voor had. Volgens woordvoerster Anne-Marie van Ommeren van de gemeente Etten-Leur krijgt de buurt vanmiddag een gemeentelijke voorlichtingsbrief. "We baseren ons op gegevens van de politie en die hebben we nu nog niet", aldus Van Ommeren.