Hoop voor zieke Bredanaar: Martijn hoeft misschien toch niet naar Goirle

Advocaat Peter Schouten die namens Martijn een kort geding tegen Amarant aanspande omdat die hem tegen zijn zin in een instelling in Goirle wil onderbrengen, is blij met de toezegging. ,,Maar'', voegt hij er direct aan toe, ,,Eerst maar eens afwachten wat dit betekent, want zelf weten wij nog van niets. Wij trekken het kort geding in ieder geval niet in.''



Dat kort geding was niet alleen aangespannen omdat Amarant Martijn wil overplaatsen naar Goirle, maar ook omdat een andere huisvestingsmogelijkheid tot nu toe geweigerd werd. Martijn had aangegeven dat als hij niet in zijn appartement kan blijven wonen, dan het liefste naar Tolbrugstate wil verhuizen, een andere zorgcomplex bij hem in de buurt.