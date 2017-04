Huis in Terheijden compleet uitgebrand, bejaarde bewoonster naar ziekenhuis

Bus met rolstoeldansers brandt volledig uit: dansfeest in Cuijk niet bereikt

14 april CUIJK - Zeventien Oostenrijkse rolstoeldansers doen dit weekend niet mee aan het Holland Dans Spektakel in Cuijk. Ze waren donderdag op weg naar Cuijk toen hun bus op de snelweg in Duitsland in brand vloog en compleet uitbrandde.