Huizenverkoop in Brabant groeit flink in eerste kwartaal 2017: hoe hard stijgen de prijzen mee?

DEN BOSCH - Er werden meer huizen verkocht in het eerste kwartaal van 2017 dan in dezelfde periode een jaar eerder. Aan die groei lijkt een einde te komen in Nederland, maar Noordoost-Brabant vormt een positieve uitzondering. Ook de prijzen blijven stijgen. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM).

De woningverkoop is door het hele land gestegen, maar Noordoost-Brabant loopt voor op het landelijke gemiddelde. In de regio 's-Hertogenbosch is er een stijging van 25 procent in het aantal transacties, Waalwijk kent een stijging van 27 procent, Oss heeft met het met 29 procent nog beter gedaan en de absolute winnaar in Noord-Oost Brabant is de regio Uden met een stijging van 31 procent.

Landelijk

Landelijk gezien werden er 10 procent meer woningen in het eerste kwartaal verkocht. Het aantal transacties door NVM-makelaars lag op 38.700. Naar schatting gingen ruim 50.000 huizen over de toonbank. Volgens de NVM stonden huizen steeds korter te koop en waren deze ook duurder. Gemiddeld stond een 'te koop'-bord 77 dagen in de tuin en was de verkoopprijs 8,8 procent duurder.

Wie een huis wilde kopen, kon in het eerste kwartaal kiezen uit zes woningen. De kans dat een eigenaar zijn huis verkocht, nam ook toe. Van het nieuwe aanbod was 62 procent binnen 90 dagen verkocht.

Volgens de NVM daalde het woningaanbod in Nederland zeer snel. In vergelijking met een jaar geleden werden er 32,7 procent minder woningen aangeboden bij NVM-makelaars. Het aantal woningen dat te koop stond in de regio Apeldoorn en Epe was het afgelopen kwartaal met 37,4 procent gedaald.